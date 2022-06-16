Son Dakika
TFF Başkanı Büyükekşi: “Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum”
Kellogg’s ürün yelpazesini genişletti
Tahıl gevreği üreticisi Kellogg, ürün çeşitliliğini artırdı. Şirket, yeni tatlarını satışa sunmaya başladı.
Ekonomi 16.06.2022, 13:49
Tahıl gevreği üreticisi Kellogg, ürün çeşitliliğini artırdı. Şirket, yeni tatlarını satışa sunmaya başladı.
Dünyada önde gelen tahıl gevreği üreticilerinden Kellogg, tüketicilerine yeni seçenekler sundu. Şirket yeni ürünü Special K Gurme’yi raflara taşıdı. Yapılan açıklamaya göre, markanın en bilinen markalarından biri olan Special K, yeni Gurme bitter çikolatalı ve kavrulmuş hindistan cevizi dilimli tam buğday ve pirinç gevreği ürünüyle raflardaki yerini aldı.