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Kellogg’s ürün yelpazesini genişletti

Tahıl gevreği üreticisi Kellogg, ürün çeşitliliğini artırdı. Şirket, yeni tatlarını satışa sunmaya başladı.

Ekonomi 16.06.2022, 13:49
Kellogg’s ürün yelpazesini genişletti

Tahıl gevreği üreticisi Kellogg, ürün çeşitliliğini artırdı. Şirket, yeni tatlarını satışa sunmaya başladı.

Dünyada önde gelen tahıl gevreği üreticilerinden Kellogg, tüketicilerine yeni seçenekler sundu. Şirket yeni ürünü Special K Gurme’yi raflara taşıdı. Yapılan açıklamaya göre, markanın en bilinen markalarından biri olan Special K, yeni Gurme bitter çikolatalı ve kavrulmuş hindistan cevizi dilimli tam buğday ve pirinç gevreği ürünüyle raflardaki yerini aldı.

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