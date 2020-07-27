Keçiboynuzunun şifa yolculuğu için hasat başladı
ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 4 BİN DÖNÜM ARAZİDE YETİŞEN VE BİR ÇOK ÜRETİCİNİN GELİRİ KAPISI OLAN HARNUP OLARAK BİLİNEN KEÇİBOYNUZUNUN HASADINA BAŞLANDI.
Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 4 bin dönüm arazide yetişen ve birçok üreticinin gelir kapısı olan harnup olarak bilinen keçiboynuzunun hasadına başlandı.
Kıraç arazi ve sıcak iklimde yetişen ilaç sanayi başta olmak üzere pekmezi ile birçok hastalığın şifa kaynağı olarak bilinen keçiboynuzu ağrı kesici, antiseptik, bağışıklık güçlendirici özelliğinin yanı sıra kansızlıktan, nefes darlığına, akciğer-karaciğer rahatsızlıklarından bronşite, çocuk felcinden sigara bağımlılığına kadar birçok soruna iyi gelmesi nedeniyle yurt içi ve yurt dışı pazarda yerini alıyor.
22 Temmuz’da hasadına başlanan ve kilosu 6 TL’den satılan keçiboynuzu için ağaçlarda hasat mesaisi yapan üreticilerden Bilgehan Tarhan, bu yıl 10 ağaçtan yaklaşık 1 ton ürün beklediklerini söyledi.
Yüksek ağaçların tepesinden keçiboynuzunu tek tek toplayan üreticiler ağacın köklerine serdikleri bezler ile ürünün çevreye dağılmadan toplamasını gerçekleştirerek çuvallara koyuyorlar.
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