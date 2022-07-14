Kebapçılar bayram sonu doldu taştı

Adana’da Kurban Bayramı’nda turistler başta olmak üzere kurban kestiği halde evde istediği lezzeti bulamayanlar kebapçılara akın etti.

Kurban Bayramı’nda milyonlarca kişi kurban kesti ve ihtiyaç sahiplerine etler dağıtıldı. Çoğu kişi de bayram süresince evinde mangal yaptı. Ancak hem Adanalılar hem de aile ziyareti veya yurt dışından kente gelen birçok kişi evde yaptığı mangalda gerçek Adana kebabı lezzetini bulamadı.

Kebapçılar doldu taştı

Hal böyle olunca da Kurban Bayramı’nın son günü ve bayramdan hemen sonraki günlerde kebapçılar doldu taştı. Merkez Yüreğir ilçesinde uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, restoranın önünde kuyruk oluştuğunu söyledi. Aydın, “Kurban Bayramı’nın dördüncü günü açtık ve izdihama uğradık. Resmen aynı anda 2 bin kişi geldi. Dışarıda kuyruk vardı. Şu anda bile dükkan dolu. Bunun da nedeni hem kalite hem de Adana lezzeti ülke sınırlarını aştı. Dün 200 masa Irak, Lübnan, Filistin ve çeşitli ülkelerden geldi. Akın akın insanlar geliyor. Adana kebabı ve diğer lezzetler gündeme oturdu. Bu lezzetler için insanlar sınır dinlemeyip geliyorlar” diye konuştu.

“Gez dünyayı ye Adana’yı”

Geçmiş yıllarda Kurban Bayramı’nda dükkanını açmadığını anlatan Aydın, şimdiyse izdiham yaşandığını belirterek, “Eskiden Kurban Bayramı olduğunda ertesi günler lokantalar açmıyordu iş olmuyor diye. Ancak ben şimdi de Kurban Bayramı’nda açmıyorum fakat bunun da sebebi izdiham oluyor, yetiştiremiyorum. Çünkü insanlar lezzete geliyor. Evde kesip yaptığın ayrı bir lezzet buradaki çok farklı. ‘Gez dünyayı ye Adana’yı’ diye boşuna demedik. Adana kebabını, Adana’da yiyeceksin. Dünyada bir gerçek var oda Adana kebabıdır” dedi.

“Bu kadar yoğunluk beklemiyordum”

Evde yapılan kebabı beğenmediği için ailesiyle kebapçıya gelen Hanım Oğuz, “Kurban Bayramı’nın birinci günü ailemle evde kebap yedim ama gerçek kebap lezzetini burada bulabildim. Yoğunluk karşısında çok şaşırdım. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum, sonuçta Kurban Bayramı’ndan çıktık” ifadelerini kullandı.

“Evde yaptığımızın tadı böyle güzel olmadı”

Kayseri’den gelen Sezer Taşdan, “Kurban Bayramı yeni bitti. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Et konusunda yine de insanların bir özlemi var. Kayseri’den buraya geldim, gerçek Adana kebap lezzetini burada buldum. Evde yaptığımızın tadı böyle güzel olmadı” dedi.