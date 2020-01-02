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"KDV indirimiyle mobilya sektörü vites büyütecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, kararın hem yurt içi satışlara hem de ihracata pozitif katkı sağlayacağını kaydetti. Güleç, halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam alanı yaratan mobilya sektörünün KDV indirimi ile birlikte 100 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"KDV indirimiyle mobilya sektörü vites büyütecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, kararın hem yurt içi satışlara hem de ihracata pozitif katkı sağlayacağını kaydetti. Güleç, halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam alanı yaratan mobilya sektörünün KDV indirimi ile birlikte 100 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

02 Ocak 2020 Perşembe 14:53
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"KDV indirimiyle mobilya sektörü vites büyütecek"

Mobilyada bir süredir beklenen KDV indirimi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının mobilyada yüzde 8’e düşürülmesi sektörde sevinçle karşılanırken Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

KDV indiriminin 2019 yılı içinde üçer aylık periyotlar şeklinde iki kere uygulandığını ve mobilya sektörünü pozitif anlamda etkilediğini, ayrıca ekonominin canlanmasına neden olduğunu aktaran Güleç, bu karar ile birlikte 2020’ye moralli girdiklerini söyledi.

 “ Sektör yeni yıla umutla ‘merhaba’ dedi”

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan mobilyada 2019 iç satışlarının 50 milyar TL olarak gerçekleştiğini, ihracatta ise 3,5  milyar dolar hedefinin yakalandığını dile getiren Güleç, indirim kararıyla birlikte 2020’nin çok daha pozitif geçmesini umduklarını ifade etti. Desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Güleç, “En son 30 Haziran’da biten KDV indirimi nedeniyle evlenme hazırlığında olanlar, evini yenileyenler mobilyaya yüzde 20-30 daha ucuza sahip olmuşlardı. Bu durum aileleri sevindirdiği gibi sektörü özellikle 2019’un ilk yarısında hareketlendirmişti.  Mobilya ihracatında 2020 hedefimiz 5 milyar dolar, iç pazarda ise 55 milyar TL’lik bir işlem hacmi bekliyoruz. Hemen senenin başında böylesine bir kararın alınması hem iç pazara hem de ihracatta olumlu katkısı olacaktır” diye konuştu.

KDV indirimi ile istihdama katkı

Düzenleme ile kayıt dışılığın önüne de geçileceğini anlatan Güleç, şunları kaydetti: “Karar sektördeki istihdama da pozitif anlamda yansıyacaktır. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar. Ayrıca, satışlar kayıt altına girdiği ve gireceği için devletin gelirleri de artar.”

Sektör indirimin kalıcı olmasını istiyor

Sektör açısından pozitif çıktıları olan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Güleç, hatta uygulamanın kapsamının mobilya alt sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Güleç, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Mobilya sektörünün sorunlarının çözümünde devletin destek ve teşviklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bu doğrultuda üreticiyi, satıcıyı, tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin devam etmesi sektörümüz adına çok olumlu bir adım olmuştur ve olacaktır. Hedef rakamlara baktığımızda 25 milyar dolarlık üretim, 10 milyar dolarlık ihracat ile dünya sıralamasında ilk 10, Avrupa'da ise ilk 5'te olmayı hedefleyen stratejik ve rekabetçi bir sektör olmak mobilya sektörünün hedef ve vizyonu oluşturmaktadır. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmek için mobilya sektöründe KDV indirimi kalıcı olmalıdır ve şimdi hep birlikte daha çok çalışma zamanıdır. Yanı sıra MDF, sünger ve hırdavat gibi ürünlerde ithal bağımlılığın yüksek olduğu bir gerçek. Özellikle, sunta-MDF'de yüksek fiyatlar, sektör üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturuyor. KDV'lerinin de yüzde 18 olması ayrıca konuşmamız gereken bir konu. Bu kalemlerde de KDV'nin yüzde 8'e çekilmesinin sektör açısından, dolayısıyla ülke ekonomisi açısından olumlu olacağını öngörülmektedir."

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