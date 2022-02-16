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KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “Biz sözümüzün ardında durarak 7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük. Şu anda Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor. Ama içeride dolaşım var. Et çok. İsteyen varsa biz onlara gönderelim. Ramazan öncesinde ete zam olacağını sanmam” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi 16.02.2022, 13:18 16.02.2022, 13:31
KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “Biz sözümüzün ardında durarak 7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük. Şu anda Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor. Ama içeride dolaşım var. Et çok. İsteyen varsa biz onlara gönderelim. Ramazan öncesinde ete zam olacağını sanmam” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından et fiyatlarını değerlendirdi. İndirimin yapılması durumunda daha önce bir söz verdiklerini belirten Yardımcı, “Sözümüzü tuttuk. Bir kilo eti, biz 10 TL düşürdük. Bugün kıymayı verdiğimiz fiyattan 10 TL düşürdük. Biz indirimi etiketlere yansıttık. Fırsatçılık hiçbir zaman yapmadık. KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi konusunda biz ısrar ettik. Cumhurbaşkanımız açıkladı, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok. 70 TL dana alıyorsak bunun yüzde 25’i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Girdilerimiz çok arttı. Bunları hesaba koyarsam kasabımız asla fırsatçılık yapmadı. Bugün yine söylüyorum bugün en ucuz ürün ettir. Bugün bir patlıcan 25 TL. Yarısı çöpe gidiyor. Ama etin hepsini yiyoruz. Biz sözümüzü tuttuk yüze 7,7 TL ediyordu biz 10 TL düştük. Vatandaşlarımız etiketlere dikkat esin. Biz etiketlere yansıttık. Kıyma 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük” sözlerine yer verdi.

"Benim bildiğim zincir marketler et satamaz"

Zincir marketlerin fiyat politikalarını eleştiren Yardımcı, “Bunlar bizimle rekabet ediyor. Devletin bunlara bir düzen getirmesi lazım. Benim bildiğim bunlar et satamaz. Eti kasap satar. Bir markete gittiğiniz zaman eti parçalatamazsınız. Orada usta yoktur. Ama bir kasabın ustası var 10 bin TL çalışan. Marketlerden etin kaldırılması lazım. Kasaplar yapsın. Herkes işini yapsın. Oralarda bir tek araç satmıyorlar. Ne varsa satıyorlar. Böyle bir sistem Avrupa’da da yok. Biz vatandaşımıza en iyi şekilde et yedirmeye çalışıyoruz. Etlerimizi kefenleyerek hijyen kurallarına uyularak kasaba ulaştırılıyor” açıklamasını yaptı.

"Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor"

Türkiye’nin şu anda bir et sorununun olmadığını belirten Yardımcı, “Ama daralma var. Yem fiyatlarına 3 kat zam geldi. Kıtlık yok. Herkes provokatörlük yapıyor. 5-10 bin hayvanı olan bunlar her seferinde Ramazan ayına doğru çıkar. Şu anda Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor. Ama içeride dolaşım var. Et çok. İsteyen varsa biz onlara gönderelim. Bu etin girdisi yemdir. Şu anda zam gündemimizde yok. Ramazan’a doğru da olacağını sanmam. Taşlar yerine oturdu. Köylüye destek vermemiz lazım. Benim buraya 90 bin TL elektrik geldi. Biz 271 bin TL fatura ödüyoruz. Ben devletin yerinde olsam şunu yaparım. Devletimiz bu elektrikten KDV almasın. Onu da Cumhurbaşkanımız söylüyor. Biz kendisine güveniyoruz. Biz 15 Temmuz’da ülkemizi devirmek isteyenlerin karşısında olduk. Biz Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam ediyoruz. En önemli şey elektrikten KDV alınmasın. 200 bin TL faturada 40 bin TL devlete ödüyoruz. Bu 40 bin TL’ye 10 tane işçimin parası çıkar. Biz pandemide bile fırsatçılık yapmadık. Ben 45 kişi çalıştırıyorum. Bize büyük bir destek verilmesi lazım. Elektrik KDV çalışmalarına çok mutlu olduk” dedi.

"Devlet bize tavuğu parçalamayı serbest bıraksın"

Tavukçuları eleştiren Yardımcı, “Tavukçular kendilerine çeki düzen versin. Devlet bize tavuğu parçalamayı yasakladı. Bence yanlış. Neden yanlış? Bir tavuğu aldık parçaladım, yüzde 40-50 firmalar parçalanan tavukta kar ediyor. Bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Bir de paketlemeden para alıyorlar. Devlet bize parçalamayı serbest bıraksın. En aşağı vatandaş tavuğu yüzde 30 daha ucuza alır. Avrupa’da yasak yok. Biz sucuğumuzu da yapalım. Devlet gelsin denetlesin. Biz tavuk paketini bozarsak hemen ceza yazıyorlar. Ceza çözüm değil. Biz vatanımızı milletimizi seviyoruz. Bir seçim atlattık. Destek verenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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