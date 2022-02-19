KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapan işletmelere karşı müfettişler görevlendirildi

KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşmesinin öncesinde yumurta fiyatlarına zam yaptığı iddia edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik Ticaret Bakanlığı Müfettişleri görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu KDV indiriminin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminden doğan etkinin ortadan kaldırılmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Müfettişlerinin görevlendirildiği bilgisi verildi.