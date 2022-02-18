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KDK’ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), fazla alınan doğalgaz fatura bedeli için İstanbul’dan başvuruda bulunan bir vatandaşın yaşadığı durumu değerlendirerek, fazla fatura miktarının geri ödenmesi için ilgili kuruma tavsiye kararı verdi.

Ekonomi 18.02.2022, 16:37
KDK’ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), fazla alınan doğalgaz fatura bedeli için İstanbul’dan başvuruda bulunan bir vatandaşın yaşadığı durumu değerlendirerek, fazla fatura miktarının geri ödenmesi için ilgili kuruma tavsiye kararı verdi.

İstanbul’dan Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunan bir vatandaş, 2 ay süre ile doğalgaz faturası gelmediğini, kendisinin yaptığı bildirim sonrasında sayaç değişikliği yapıldığını ve bin 69 liralık faturalandırma yapıldığını belirtti. Başvurucu, en son ödediği faturanın ilk ve son okuma tarihiyle yeni gelen faturanın tarihlerinin de birbirini tutmadığını belirterek, gereğinin yapılması için çözümü KDK’da aradı. Başvuruyu inceleyen KDK, sayacın müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı durumlarda doğal gaz tüketim miktarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. KDK, bu kapsamda kural olarak son iki yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalamasının benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanması sonucunda düşük olanın tercih edileceğini kaydetti.

KDK başvurucuya fazla faturalandırma yapıldığını tespit etti

KDK, ilgili idare tarafından benzer tüketim eğilimine sahip müşterilerin tüketim ortalaması ile müşterinin son iki yıl aynı dönem tüketim ortalaması karşılaştırıldığı ve daha düşük olan kendi tüketim ortalaması esas alındığının belirtildiğini belirtti. Ancak kıyas bilgilerine yönelik hesaplama ayrıntılarında hesaplamanın 2 ve 3 yıl önceki tüketimin esas alınarak yapıldığını belirleyen KDK, 27 bin 405 metreküp fazladan faturalandırma yapıldığını tespit etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın kıyas faturasında fazladan hesaplanan 27 bin 405 metreküp kullanıma yönelik tahsil edilen tutarın iade edilmesi için İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketine tavsiye kararı verdi. KDK’nın tavsiye kararının ardından şirket, başvurucunun mağduriyetinin giderildiği ve fazla alınan ücretin ödemesinin yapıldığı bilgisini KDK’ya verdi.

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