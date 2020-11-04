Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasında tarihi rekor
KAZIM TAŞKENT ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI 1933 TARİHİNDEN BU YANA, PANCAR ALIMININ BAŞLADIĞI İLK GÜN 24 SAATLİK ÜRETİM REKORUNU KIRILARAK 10 BİN 300 TON ŞEKER PANCARI İŞLENDİ
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nda 1933 tarihinden bu yana pancar alımının başladığı ilk gün 24 saatlik üretim rekoru kırılarak 10 bin 300 ton şeker pancarı işlendi.
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasında 2020-2021 yılı kampanya döneminde 6 bölge ve 14 kantardaki pancar alımları geçtiğimiz pazartesi günü başladı. 4 Aralık 1933’te başlayan şeker üretim serüveninde, bugüne kadarki 24 saatlik üretim rekoru kırıldı. Pazartesi günü başlayan ve gün içerisinde 10 bin 300 ton şeker pancarı işlenirken bin 354 ton şeker üretimi yapıldı.
Rekor kırılan Kazım Taşkent Şeker Fabrikasında 250 bin ton pancar alımının yapılması bekleniyor.
Pancarın birim fiyatı ise geçen seneki alım fiyatlarına yüzde 12 zam yapılarak 16 polar üzerinden 336 lira olarak belirlendi.
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|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
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|8
|15
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|15
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|8
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|12
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|8
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|11
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|6
|10
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|8
|10
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|8
|10
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|8
|8
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|7
|6
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|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
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|7
|12
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|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
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|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
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|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
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|O
|P
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|8
|17
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|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
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|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
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|10
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|10
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|8
|13. Valencia
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|8
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|8
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|8
|8
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|6
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|5
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|8
|5
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|7
|3