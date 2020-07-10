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Kazdağları’nda lavanta yetiştiriliyor

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİ KAZDAĞLARI’NIN ETEKLERİNDE TIBBİ AROMATİK LAVANTA BİTKİSİ YETİŞTİRİLİYOR. KAZDAĞLARI İKLİMİNE TAMAMEN UYUM SAĞLAYAN LAVANTA, AVRUPA’DA MUTFAKLARDA VE TIP ALANINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

Ekonomi 10.07.2020, 13:06
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Kazdağları’nda lavanta yetiştiriliyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları’nın eteklerinde tıbbi aromatik lavanta bitkisi yetiştiriliyor. Kazdağları iklimine tamamen uyum sağlayan lavanta, Avrupa’da mutfaklarda ve tıp alanında büyük ilgi görüyor.

Birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran ve dünyada oksijen bolluğu açısından Alp Dağları’ndan sonra ikinci gelen Kazdağları’nda lavanta yetiştiriciliği başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Kazdağları eteğinde bulunan Bayramiç Topuklar köyünde üreticilerimiz farkındalık oluşturmakta. Bu farkındalığı lavanta bahçe ve fide bahçelerinde görmekteyiz. Kazdağları; elma, nektarin ve diğer tarımsal ürünlerden sonra lavantada da ön plana çıkmaktadır. Farkındalığımızı Kazdağları’ndan almaktayız. Çünkü, oksijen deposudur ve Kazdağları’nın eteklerinde 110 çeşit ürün yetişmektedir” dedi.

“Cilt hastalıklarına faydalı”

Çanakkale’nin Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine bağlı Topuklar köyünde 35 dönüm lavanta ve fidesi yetiştiren eski sinema yönetmeni Bora Tarhan, “Lavanta yağının faydalarını saymadan önce şuna dikkat çekmek lazım, bizim Kazdağları’na ektiğimiz lavanta türü angustifolia. Bu tür, tıbbi aromatik yağ olarak kullanılabilmektedir. Bu türden elde edilen yağda cilt bozukluklarına karşı; kaşınma, egzama, kesik ve yanık gibi dışarıdan müdahale edilmesi gereken cilt hastalıklarına faydalı ve şifalı bir türdür. Isparta’da yetişen Lavanta türlerinde içerisinde kafur maddesi olduğu için böyle bir kullanıma uygun değildir. Bunun için bu türden yapılan bal da aynı şekilde şifalıdır” dedi.

Depresyona iyi geliyor

Lavanta yağının depresyon ve sinir hastalıkları konusunda yatıştırıcı bir özelliği olduğunu belirten Tarhan, “Lavanta yağının yurt dışında sakinleştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır. Sinirlerin bozuk ya da depresyondaysanız lavanta yağı koklamanız ya da azıcık sürmeniz ruh halinizi düzeltebiliyor” diye konuştu.

Zararlı haşereleri kovuyor

Lavantanın ekildiği alanda zararlı sinek ve böcekleri de kovma özelliği olduğunu belirten Tarhan, “Sinek ve böcek kovucu özelliğe sahiptir. Lavanta yağını biraz suyla seyreltip, gece yatmadan 2 saatte bir üzerinize sıkarsanız, sivrisinekler yanınıza uğramaz. Lavantanın olduğu yerde haşereler değil, hep faydalı böcekler geziyor. Zararlı böcekleri kovan bir bitkidir. Bunun dışında lavanta ile ilgili yemekler var. Limonatasından tutun, keki ve pastasına kadar mutfaklarda yer alıyor ve Avrupa’da özellikle çok kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Kazdağları iklimine yüzde yüz uyum sağladı”

Kazdağları eteklerinde 35 dönüm alana lavanta eken Bora Tarhan, bitkinin bölgeye yüzde yüz uyum sağladığını söyledi. Tarhan, “Türkiye’de de bununla ilgili Kazdağları’nda başladığımız tarımla farkındalık oluşturma peşinde koşuyoruz. İnternetten bununla ilgili yayınlar yapacağız. Bu bitki gerçekten hem kendisi çok şifalı hem de yağı ve yan ürünleri inanılmaz bir bitki ve Kazdağları’ndaki iklime yüzde yüz uyum sağlamış durumda. Bal yaptığımızdan dolayı hasadı geç yapıyoruz. Arılar karnını doyursun daha iyi verim alalım diye. Yağ çıkarırken de çiçeklerin hasadı için hasat makineleri var ama elle yapmak isterseniz saç toplar gibi topluyorsunuz ve yeşil kısımlarından kesiyorsunuz” dedi.

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