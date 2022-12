‘Kazanmayı bilen çiftçi’ projesi Şanlıurfa ve Diyarbakır’da

Türkiye’nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üretici firmalarından MAY Tohum, hazırladığı ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi’ projesi ile çiftçi eğitimlerini Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sürdürdü. Çiftçilerle bir araya gelen MAY Tohum Marka Müdürü Selcan Şenol, ar-ge, kaliteli üretim gibi iş geliştirme süreçlerine yapılan yatırımların yanı sıra çiftçilerin gelişimine de katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, bu doğrultuda Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk özel tohum firması MAY Tohum, Şanlıurfa ve Diyarbakır çiftçisiyle buluştu. Özel bir mekanda, tarım kentinde çiftçilerle bir araya gelen firma yetkilileri, tarımsal üretimde verimi ve kazancı arttırmaya katkı sağlayacak sulama- gübreleme ve finansal okuryazarlık konularında bilgilendirmede bulundu.

1978 yılından beri sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumluklarının Ar-Ge’si, üretimi, yurtiçi-yurtdışı pazarlaması ve satışı konularında faaliyetlerini sürdüren MAY Tohum, hazırladığı proje ile çiftçilerin tarımsal üretimde finansal süreçlerin yönetilmesi konusunda ve üretim süreçlerinde teknik destek eğitimlerini çiftçilere sunuyor. 2022 yılının ilk buluşmasının Eskişehir’de gerçekleştirildiği eğitime, çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci Hakan Turgut ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özekici’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, sektör çerçevesinde yapılabilecek yatırımlar, finans yönetimi hakkında bilgiler ile tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik etkin sulama ve gübreleme uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

MAY Tohum Marka Müdürü Selcan Şenol, ‘Kazanmayı bilen çiftçi’ projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Şenol, “MAY Tohum ailesi olarak bizler her zaman gelişime yatırım yapan bir markayız. Çiftçilerimize daha iyi tohum çeşitleri sunabilmek için Ar-Ge faaliyetlerimize yatırımlar yapıyoruz. Daha kaliteli tohumları çiftçilerimize sunabilme çalışmalarımız sürüyor. Kaliteli tohumu Türkiye ve uluslararası pazara sunabilmek için üretim süreçlerimize yatırımlar yapıyoruz. Çiftçimize daha iyi hizmetler sağlayabilmek için ekimden hasada kadar onların yanında uzman personellerimizle yer alabilmek için çalışanlarımızın gelişimine yatırımlar yapıyoruz. Tüm bu iş geliştirme süreçlerimize yaptığımız yatırımların yanı sıra çiftçilerimizin gelişimine de katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Kazanmayı bilen çiftçi projemiz de bu çalışmalarımızdan bir tanesidir. ‘Kazanmayı bilen çiftçi’ projemiz ilk olarak 2020 yılında başladı. Korona virüs pandemisi koşulları sebebiyle 2 yıl ara vermek durumunda kaldık. 2022 yıl itibariyle ilk olarak Eskişehir’de, ikinci olarak Balıkesir’deki çiftçilerimizle bir araya geldik ve 2022 yılının 3’üncü ayağı Şanlıurfa’da çiftçilerimizin karşısındayız. ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi’ projemiz her geçen yıl giderek zorlaşan çevresel ve ekonomik şartlarda çiftçilerimize minimum alandan maksimum faydayı elde etmelerine katkı sağlayacak finansal okuryazarlık ve teknik eğitimleri barındıran özel bir projedir. Finansal okuryazarlık eğitimlerimizle çiftçilerimize kendi bütçelerini en etkin şekilde, en verim şekilde yönetmelerine katkı sağlayacak önemli bilgileri paylaşıyoruz. Teknik eğitimlerimizde ise sulama, gübreleme, hayvan besleme gibi onların üretim verimliliğine katkı sağlayacak daha sürdürülebilir bir tarım yapmalarına katkı sağlayacak bilgileri uzmanlarımızla aktarıyoruz. Bugün burada hocalarımız çiftçilerimize değerli bilgiler paylaştılar. Finansal okuryazarlık anlamında ilk çalışmaları yapan eğitmen ve yazar Hakan Turgut hocamız çiftçilerimize önemli bilgiler paylaştı. Çukurova Üniversitesinden Bülent hocamız ise özellikle pamuk ve mısır üretiminde fayda sağlayacak sulama ve gübreleme programları hakkında değerli bilgileri çiftçilerimizle paylaştı” ifadelerini kullandı.

MAY Tohum, ’Kazanmayı bilen çiftçi’ buluşmaları çerçevesinde 4’üncü programını ise Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Diyarbakır çiftçisi, programın verimli geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.