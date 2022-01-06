Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Kazakistan Merkez Bankası, ülkede yaşanan olaylardan sonra tüm banka operasyonlarını durdurdu. Önlemlerin anti terörizm operasyonları kapsamında alındığı ve finans sektördeki iş gücünün sağlığının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Bloomberght'in haberine göre, Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG’ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Tokayev, “dışarıda eğitilen terör çetelerinin protestolara öncülük ettiğini” söyledi ve Rusya’nın liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden yardım istedi.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Kazakistan Merkez Bankası ülkedeki tüm banka operasyonlarını askıya aldı.

Protestocular dün akşam bir ara Almatı Havalimanı’nı ele geçirdi. Gelen ve giden uçuşların tamamı durduruldu. Daha sonra Interfax, havalimanının protestoculardan geri alındığını bildirdi. TAV Havalimanları Nisan 2021’den bu yana Almatı Havalimanı’nı işletiyor. TAV hisseleri son 4 işlem gününde yüzde 17’nin üzerinde yükseliş kaydetti.