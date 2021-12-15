Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek

Karabük’ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında dağıtılacak kazlar ile üretim sağlanarak gençlerin şehirlere göç etmesi engellenecek.

Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilerek Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği kuruldu. Geçtiğimiz eylül ayında, çiftliğe yerleştirilen damızlık kazların da beklenilenden 1 ay erken yumurtlamaya başlaması sevindirdi. İlçenin gelir kapısı olması beklenen proje kapsamında kadın ve genç olmak üzere 70 çiftçiye eğitimlerinin ardından kaz palazı verilecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Eflani İlçe Başkanı İbrahim Ertuğrul, yılbaşından sonra kazlardan elde edilecek yumurtaları kuluçka makinelerinde yavruya dönüştüreceklerini belirtti.

“Hibe yoluyla bağışlayacağız”

Kadın ve genç olmak üzere seçilecek olan 70 kursiyeri pratik ve teorik eğitime tâbi tutacaklarını ifade eden Ertuğrul, “Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bu hayvanlara bakabilecek yer gösteren çiftçilerimize, kursiyerlerimize elde edeceğimiz yavruları hibe yoluyla bağışlayacağız. Bu doğrultuda amacımız insanlara hem eğitim hem de sermaye vererek bir meslek sahibi edindirmek. Şu anda projemiz, programımızın ilerisinde seyrediyor. Her şey yolunda gidiyor ve 1 yıl sonrada tamamlanmış olacak. İnşallah çiftçilerimizin kaz üreticisi olarak faaliyetlerini görmüş olacağız” diye konuştu.

“Bizim öncelikle hedefimiz kadınlar ve genç çiftçilerimiz” diyen Ertuğrul şunları söyledi: “Kırsalda yaşayan hanım kardeşlerimiz için ilave bir ürün olarak ortaya çıkacak. Onlar üretime ve ekonomiye doğrudan katkıda bulunmuş olacaklar. Özgüvenleri artmış olacak ve kendi kendilerine yetebilmenin tadına varacaklar. Bizim öncelikle hedefimiz kadınlar ve genç çiftçilerimiz. En büyük sıkıntımız ilçede istihdam ve üretim olmaması. Bunun nedeni de gençlerimizin göçe zorlanması ve biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz.”