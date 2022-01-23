Kaz Dağları’nda yolu 7 dakikaya düşürecek Ayvacık T-2 Tüneli’nde ışık görünüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları’ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli’nde çalışmaların sonuna gelindiğini ve yarın gerçekleştirilecek çalışmaların ardından ışığın görüleceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kaz Dağları’ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık T-2 Tüneli’nde yarın ışığın görüleceği belirtildi. Ayvacık T-2 Tüneli’nin açılmasının ardından yılda 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacağı kaydedilen açıklamada, “Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasıdır. Çanakkale’nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir’e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol bölünmüş yol haline getiriliyor” denildi.

9,6 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu vurgulanan açıklamada, bin 693 metrelik T-1 Tüneli’nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’nde ışığın görüleceği ifade edildi.

Yıllık 79.1 milyon TL tasarruf sağlanacak

Işık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Projenin hayata geçirilmesiyle Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. İnşa edilen tünellerle Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak. Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3.065 ton azaltılacak. Yılın ilk aylarında hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kıtalararası karayolu bağlantısını sağlamasıyla bölgede artacak trafik hareketliliğine cevap verecek ulaşım altyapısı tesis edilecek.”