Kayseri’de sulu tarımla ekonomiye 570 milyon liralık katkı hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Kayseri ilimizde sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 569 milyon 824 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ekonomiye ve çiftçilere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler ürettiklerini söyleyen Yıldız, “Bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımları hızla gelişmekte. DSİ tarafından modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya alınıyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” dedi.

Kayseri’de 2021 yılı sulama sezonu başladı

Kayseri’de 2021 yılı sulama sezonunda toplam 700 bin 30 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Yıldız, “Kayseri’de toplam 700 bin 30 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 569 milyon 824 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarımda modern sulama yöntemlerine önem verdiklerini belirten Yıldız, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.