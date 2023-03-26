Kayseri’de Ramazan’da hurma satışları arttı

Kayseri’de kuruyemişçilik yapan Ahmet Duran Ertunç, hurmanın her zaman satılan bir ürün olduğunu ancak Ramazan’ın gelmesiyle satışların daha da arttığını söyledi.

En iyi hurmanın Medine hurması olduğunu ve kilosunun 180 TL’ye satıldığını ifade eden Ahmet Duran Ertunç, “Ramazan’da iftarı hurma ile açmak sünnettir. En iyi hurma Medine hurması olur. Bu hurmanın kilosunu 180 TL’ye satıyoruz. Normal kalitede olanını da 120 TL’ye satıyoruz. O hurmada hafiften bir kabuk atma olur. Ancak yine baktığımızda en iyi hurma Medine hurmasıdır. Kudüs hurması var. O da bayağı dolgun bir hurmadır. Onun kilosunu 200 TL’ye satıyoruz. İran hurması da çok kaliteli bir hurma, onun da paketini 30 TL’ye satıyoruz. O pakette yaklaşık yarım kilo kadar geliyor. O hurmamız da en çok tercih edilen ürünlerimizdendir. Ramazan’da en çok satılan ürünlerin başında hurma, kayısı ve üzüm geliyor. Hurmada da insanların bütçesine göre hurmalarımız var. Tanesi 50 kuruşa gelen hurmamız da var, 5 TL’ye gelen hurmamız da var. İran hurmasının tanesi yaklaşık 50 kuruşa geliyor. Önceden direkt kilo usulü satış yapıyorduk ama artık tane de satıyoruz” şeklinde konuştu.

Ramazan’ın gelmesiyle hurma satışlarının yükseldiğini söyleyen Ertunç, sözlerine şöyle devam etti:

“En ucuz hurmamız 50-60 TL, onun altında hurmalar da var ancak çok besleyici özelliği olan hurmalar değil. Vatandaşlarımızın hurmaya ilgisi var. Hurma her zaman satılan bir ürün ama Ramazan’da daha çok satılıyor. Biz satışlardan memnunuz. Vatandaşlarımız hurmalarını bildikleri yerden alsınlar. Marketlerde de iyi hurmalar satılıyor ama bizim buradakiler daha taze oluyor, daha kaliteli oluyor. Özellikle şehir merkezinden alırlarsa daha iyisini alırlar. Yoksa dışarıda duyduğumuz hileli hurma satışları oluyor. Onları tercih etmesinler.”