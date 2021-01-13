Kayseri Şeker sürdürülebilir tarımda en önemli belgeyi aldı

Hinterlandındaki tarımsal çalışmaları kapsamında çiftçilerin sürdürülebilir tarım faaliyetleri ve ürün kalitesini kanıtlayarak, başarısını en üst noktaya taşıyan Kayseri Şeker, sektöründe yine bir ilke imza attı.

Sürdürülebilir tarım ürünleri satışı noktasında en büyük platform olan ve içerisinde dünyanın en güçlü gıda firmalarının yer aldığı Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu’na (SAI) ürün pazarlanabilmesine olanak sağlayan en önemli belgelerden bir tanesi olan Gümüş FSA (Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi), Control Union Denetleme Firmasının tüm denetimlerinden başarı ile geçen Kayseri Şeker’e verildi.

Daha önce bünyesindeki 3 fabrikada, Koronavirüs salgınına karşı gerekli şartları başarı ile sağlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, ’TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olan Kayseri Şeker, almaya hak kazandığı bu önemli belge ile de hem sürdürülebilir tarım uygulamalarında, hem de güvenli üretim aşamalarında, ne kadar önemli bir disiplin politikası izlediğini açıkça göstermiş oldu. Ürünlerinde sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla, gıda zincirinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinde ve yiyecek-içecek şirketlerinde önemli denetimlerden geçilerek elde edilen bu sertifika, tedarik zincirinde üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, geliştirilmesi, uzun vadeli ekonomik beklentilerin artırılması ile şirketlerin müşterilerdeki sosyal ve çevresel beklentilerini karşılayabilmeleri amacını taşıyor.

Türkiye’de Şeker sektöründe FSA kapsamında üretim yapan ilk ve tek firma olma hakkını elde eden Kayseri Şeker, alıcılar, tedarikçiler ve üreticilerle yakın bir şekilde çalışarak, SAI, FSA kriterlerini başarıyla hayata geçirip, FSA Sertifikasını Gümüş derecesinde almaya hak kazandı. Tarladan mutfağa uzanan ürünlerin, üretimindeki her aşamasında sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıdalar üretmeyi ilke edinen Kayseri Şeker, bu belge ile dünyanın en güçlü gıda şirketlerinin sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan, Türkiye’deki ilk ve tek şeker üreticisi oldu.

Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren SAI’ye üye 136 gıda firması, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, sürdürülebilir ürün tedarikinde FSA belgesini zorunlu kılmışlardır.