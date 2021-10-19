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Kaynarca kırmızıya büründü

Malatya’nın Kuluncak İlçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde doğal yöntemlerle yapılan kurutmalıklar mahalleyi kırmızıya bürüdü.

Ekonomi 19.10.2021, 22:52
Kaynarca kırmızıya büründü

Malatya’nın Kuluncak İlçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde doğal yöntemlerle yapılan kurutmalıklar mahalleyi kırmızıya bürüdü.

Kuluncak İlçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde domatesler kuruması için güneşe serildi. Kuru domates ile tarım alanlarında 80 kişiyi çalıştırdıklarını ifade eden çiftçi Mehmet Zeki Poyraz, çiftçiye daha fazla destek verilmesini isteyerek, "Geçen yıl 23 liraya sattığımız kurutmalıkları bu yıl 20 liraya veriyoruz. Maliyeti karşılayamıyoruz. Devletin de çiftçiye yardımcı olması gerek” dedi.

"İşçi maliyetini karşılayamıyoruz"

Çiftçilere daha fazla destek verilmesini istediklerini belirten Payraz, “Maliyeti karşılayamıyoruz. Devletin de çiftçiye yardımcı olması gerek. Motorine gelen zamlar araçları kullanmamızda bize sıkıntı yaşatıyor. Bu yılı zarar etmeden kurtarırsak iyi" ifadelerini kullandı.

Organik tarım yaptıklarını ifade eden Kaynarca Mahallesi Muhtarı Tahsin Boyraz da , çiftçinin kazanamadığına dikkat çekip, "Maliyetler çok arttı ve ürünleri istediğimiz fiyata satamıyoruz. Geçen yıl 15 lira olan su borusu bu yıl 60 lira ama geçen yıl 23 lira olan domates kurusuna bu yıl 15 lira teklif ediyorlar " ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz şimdi organik çilek üretimine başlamak"

Üçüncü bir organik tarım ürünü olan Çilek üretimine başlayacaklarını aktaran Muhtar Boyraz "Bu bölgenin iklim şartı diğer bölgelerden çok farklı ve bu da sebze ve meyve aromasını da farklı kılıyor. Farklı bir aromasının olması da bu ürünlerin ihracatında önemli rol oynuyor. Fakat pazarlama konusunda sıkıntılarımız var. Bu durumları aşabilirsek üretimimiz devam edecek. Bu yıl tarımdan dolayı yaklaşık 400 kişiye istihdam sağladık" dedi.

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