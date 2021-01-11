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Kayısıdan bu yıl 500 milyon dolar gelir hedefleniyor

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2020 yılında 90 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 266 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu yıl ise 500 milyon dolar gelir hedeflediklerini söyledi.

Ekonomi 11.01.2021, 16:24
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Kayısıdan bu yıl 500 milyon dolar gelir hedefleniyor

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2020 yılında 90 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 266 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu yıl ise 500 milyon dolar gelir hedeflediklerini söyledi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, 2020 yılının zor ve meşakkatli geçtiğini belirterek, “Özellikle medya sektöründe de gerek yazılı gerekse görsel anlamda hizmet veren birçok arkadaşımız Covid-19 pandemisinden dolayı rahmet-i rahmana kavuştu. Büyük bir bölümdeki arkadaşlarımız da bu hastalığı geçirdi. Ben özellikle bu alanda hizmet veren ahirete intikal etmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hayatta olan herkese de sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. 2020 yılı gerçekten zor bir yıl oldu. Gerek pandemi salgını gerekse 24 Ocak depreminin Malatya’ya etkileri ve bunun dışında da gerek Türkiye’de gerekse dünyada cereyan eden bütün sıkıntılardan dolayı 2020 yılı hafızlarda biraz zor ve sıkıntılı bir yıl olarak kalmış oldu. Tabii yılda bir defa gazetecilerimizi ve televizyoncularımızı aslında ziyaret etmemiz çok da doğru değil. Çünkü onlar özellikle sivil toplum örgütleri olsun, siyasetçileriminiz, kamu idarecilerimiz açısından baktığımızda topluma baktığımızda sağlıklı bir şekilde bilgi ulaştırabilme ve bu özgürlüğü topluma sunabilmenin en önemli yolu daha sık ziyaret etmek gerekiyor. Ben özellikle kuru kayısı konusunda 2020 yılında ve daha öncesinde de yapılan bütün yatırımlar ve yaptığımız bütün çalışmalardan dolayı bize sağladığınız katkı ve desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özellikle 2020 yılında Malatya Ticaret Borsası olarak çok önemli yatırımlara ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Özcan, “Kuru kayısıda çok önemli bir dönemin başlangıcına vesile olacak yatırımlara da imza attık. Bu yatırımları yaparken de, hayata geçirirken de kamuoyunda bunları paylaşabilme ve kamuoyu oluşturma açısından bize çok ciddi destek verdi özellikle cemiyetteki arkadaşlarımız. Dolayısıyla inşallah 2021 yılını çok daha sağlık ve huzurlu geçirebileceğimiz bir yıl olarak düşünmek istiyoruz. 2020 yılında 90 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmenin ve 266 milyon dolar da kuru kayısıda gelir elde etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bütün dünya ciddi anlamda özellikle kuru meyve grubunun zor ve sıkıntılı geçirildiği bir yıla rağmen Malatya ve kuru kayısı hafızlarda iyi anlamda kalabilecek bir yıl oldu bizim için. İnşallah 2021 yılında mahsulümüzü göreceğiz ve 100 bin ton ihracat rakamının üzerine çıkıp 500 milyon dolar da gelir elde edebilir miyiz? diye de gayret içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise kayısı fiyatları başta olmak üzere tüm konularda Malatya Borsasıyla guru duyduklarını belirterek “Ramazan Başkanımız Cemiyeti kurarken olduğu gibi bu günde hep yanımızda oldu. Onunla her konuda istişare ediyoruz. Kayısı fiyatları konusunda büyük bir gayret verdi. 2 adet Lisanslı depo sahibi olduk, TMO kayısı alımı yaptı ve kayısı fiyatları üretici bazında 3 Dolar seviyesine geldi. Bu mutluluk verici bir olay, Başkanımıza bu nazik ziyareti için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyeti adına konuşan Mikail Pelit de, medyanın ciddi sorun ve sıkıntıları olduğunu vurgulayarak, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da sorun ve sıkıntıları halt safhada yaşamaya devam ediyoruz. 2020 yılında yaşadığımız pandemi nedeniyle tüm Türkiye zor ve sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, tüm sektörlerde çalışan insanlarımız maalesef bu süreci atlatmaya çalışıyor. 2021 yılında bunu inşallah başarırız diye temenni ediyorum. Siz Malatya Ticaret Borsası olarak Malatya’mızın dünyadaki en ünlü meyvesinin başındaki bir isimsiniz. Çalışmalarınızı medya olarak yakinen takip ediyoruz. Kayısı için gerçekten önemli çalışmalar başlattınız. Birçoğu sonuçlandı, projelerinizin birçoğu da devam ediyor. O projelerinizin de hayata geçmesiyle kayısı üreticilerimizin gelir seviyelerinin daha da yükseleceğine inanıyoruz. Çiftçinin sorunu hala çözülmüş değil. Bu konuda da birtakım ciddi atılımlar yapılması gerektiğinin kanaatindeyiz. Medya sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Medyanın meşru gelir kaynağı olan reklamlar iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ciddi anlamda düşüş gösterdi. Bu sektörde çalışan arkadaşlarımız inanılmaz fedakârlıklarla çalışıyorlar. Hepsini ayrı ayrı kutlamak gerekiyor. Bunlara destek olmak lazım. ‘Şimdi değilse ne zaman?’ demek istiyorum. Herkesin desteğe ihtiyacı var ama bağımsız medyanın daha çok desteğe ihtiyacı var. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. 2020 yılında Şenol Yalvaç, Akif Çelik’i kaybettik. 2’sini de rahmetle anıyoruz. Destekleriniz bizi sevindiriyor, azmimizi artırıyor” ifadelerini kullandı.
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