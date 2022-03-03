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Kayısı da Şubat ihracatı ile 28 milyon 840 bin dolar gelir sağlandı

Malatya’dan geride kalan Şubat ayında 5 bin 797 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında 28 milyon 840 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, covid-19 ve yaşanan Ukrayna-Rusya savaşına rağmen kayısı ihracatının arttığına dikkat çekti.

Ekonomi 03.03.2022, 13:20
Kayısı da Şubat ihracatı ile 28 milyon 840 bin dolar gelir sağlandı

Malatya’dan geride kalan Şubat ayında 5 bin 797 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında 28 milyon 840 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, covid-19 ve yaşanan Ukrayna-Rusya savaşına rağmen kayısı ihracatının arttığına dikkat çekti.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da, kuru kayısı ihracatı her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemlerde yeni pazarların bulunması ve döviz kurunun da yükselmesi ile ihracatta önemli bir ivme kazanan Malatya kayısısı adeta altın yılını yaşıyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı sezonunun başladığı geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne kadar 7 aylık süreçte 57 bin 528 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 251 milyon 460 bin dolar gelir sağlandığını belirtti. Geride kalan Şubat ayı ihracatına yönelikte açıklamalarda bulunan Özcan, “Şubat’ta 5 bin 797 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da ülkemize ve Malatya’mıza 28 milyon 840 bin dolar da gelir getirmiş olmaktayız.” dedi.

Dünyada son zamanlarda covid-19 pandemisinin etkilerinin halen devam ettiğini, bunun yanı sıra son günlerde Ukrayna- Rusya savaşının da başladığını belirten Özcan, “Bunlara rağmen kuru kayısı ihracatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah Mart ve Nisan aylarını da sağlıklı bir şekilde tamamlayarak kuru kayısı ihracatımızı hedeflediğimiz noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi. Yıllık 100 bin ton ihracat ile 500 milyon dolar hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Özcan, kayısı ihracatında yeni bir pazar olan Çin’e de ihracatın sürdüğünü söyledi. Geçen yıla göre ciddi anlamda Çin’e olan ihracatın artığını dile getiren Özcan, “2 bin 975 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiğimiz Çin’de bunu karşılık 8 milyon 232 bin dolar gelir elde ettik. Bu da bizim çok önemli bir oran” şeklinde konuştu.

Bu yıl ki ihracat da kendileri için önemli bir noktanın da geçen yıl sadece 20 ton ihracatın gerçekleştirildiği Kazakistan’a bu yıl yaklaşık bin 207 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilmiş olması olduğunu da belirten Özcan, “Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman özellikle Kazakistan’a çok sınırlı miktarlarda ihracat gerçekleştirmişiz. Ama bu yıl bin 207 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirip 2 milyon 207 bin dolar da gelir elde etmişiz” diye konuştu.

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