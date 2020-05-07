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Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

ÖRTÜ ALTI SERA ÜRETİM MERKEZİ ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE, BU YIL KAVUN ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR. HAVALARIN SERİN OLMASI, İHRAÇ EDİLMESİ VE BAŞKA ÜRETİMLERDE KAVUN YETİŞTİRİLMESİ DOLAYISI İLE KUMLUCALI ÇİFTÇİLER KAVUNDAN BEKLEDİKLERİ GELİRİ ELDE EDİYOR.

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

ÖRTÜ ALTI SERA ÜRETİM MERKEZİ ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE, BU YIL KAVUN ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR. HAVALARIN SERİN OLMASI, İHRAÇ EDİLMESİ VE BAŞKA ÜRETİMLERDE KAVUN YETİŞTİRİLMESİ DOLAYISI İLE KUMLUCALI ÇİFTÇİLER KAVUNDAN BEKLEDİKLERİ GELİRİ ELDE EDİYOR.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
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Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

Örtü Altı Sera Üretim Merkezi Antalya’nın Kumluca İlçesinde, bu yıl kavun üreticilerinin yüzü gülüyor. Havaların serin olması, ihraç edilmesi ve başka üretimlerde kavun yetiştirilmesi dolayısı ile Kumlucalı çiftçiler kavundan bekledikleri geliri elde ediyor.

Kumlucalı çiftçiler, Ağustos ayı sonunda domates, Ekim ayının ilk haftasında da seralara salatalık dikiyor. Domates ve salatalık hasadı Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürüyor. O tarihten sonra da ikinci ürün olarak kavun dikiyorlar. Ocak ayında dikilen kavunlar Nisan ayının 15’inden sonra veya Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilmeye başlıyor.

Üretici Mevlüt Korkmaz 20 Ağustos’ta domates diktiğini belirterek, "Domatesi 15 Aralıkta söktüm. 20 Ocakta kavunu diktim. 15 Nisanda hasada başladım. Kilosunu 7.50, 8’ den satıyorum. Piyasa güzel ekmek yedik. Allah toprağına bereket versin” dedi.

"Fiyatlardan memnunuz"

Üretici Kamuran Almaz, “Kavunu 5 Şubat’ta diktim. Mayıs’ın ilk haftası hasat ettim. Fiyatlardan memnunuz. Kavundan öncede salatalık dikmiştim. Salatalığı 3 Ekim’de diktik. Şubat’ta yolduk. Allah bin bereket versin kazancımız iyi. Böyle giderse emeğimizin karşılığını alırız” ifadelerini kullandı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, "Kumluca’da toplam 52 bin dekar alanda örtü altı üretimi yapılıyor. Bu yıl 5 bin dekar alanda kavun üretimi yapılıyor” dedi.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, "Kavun üretimimiz Nisan 15 itibari ile başladı. Üretim artıyor. İhracat devam ediyor. Parasal yönden üreticinin yüzünü güldürüyor. Şimdiden sonra biraz tonaj artar. Mahsul bollaşır. Kavun bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Üreticiyi tatmin ediyor. Parasal yönden iyi. Kavunun pazarlamasında sıkıntı yok. İhracatta iyi iç piyasada iyi” diye konuştu.

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