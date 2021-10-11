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Kavcıoğlu, TBMM'de konuşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu saat 14:00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Böylelikle Kavcıoğlu, ilk kez TBMM'de TCMB Başkanı olarak milletvekillerinin karşısına çıkacak.

Ekonomi 11.10.2021, 09:54
Kavcıoğlu, TBMM'de konuşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün saat 14:00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşacak.

Kavcıoğlu, para politikalarına ilişkin sunum yapacak ve milletvekillerinden gelen sorularını yanıtlayacak.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiği ve son haftalarda iletişimini belirgin şekilde azalttığı yönündeki haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlanmıştı.

Öncesinde, 7 Ekim’de yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Kavcıoğlu, TCMB’nin önceki ay gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimine rağmen, para politikasının yeterince sıkı olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

Kavcıoğlu yatırım toplantısının soru cevap kısmında manşet enflasyonu ikinci plana atarak, sadece çekirdek enflasyonu değerlendireceklerini söylemediklerini; çekirdek enflasyonun para politikasında baktıkları unsurlardan sadece biri olduğunu belirtmişti.

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