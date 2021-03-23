Kavcıoğlu, bankalarla yeniden görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim Kurulu ile bir araya gelmişti. Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile yeniden görüşecek.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcıoglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.

Böylece yarınki toplantı ile birlikte Pazar günü görüşülmeyen banka genel müdürleri ile de toplantı yapılmış olacak.

Reuters'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre sonra Banka genel müdürleri ile toplantı yarın öğleden sonra geç saatlerde gerçekleşecek.

Kavcıoğlu'nun toplantıda pazar günkü verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişimi, TL varlıklarda dün ve bugün fiyatlamalarda volatilite oluşturdu.