Katılım Sağlık’tan Yeni Mobil Uygulama

Katılım Emeklilik teknolojik alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Katılım Emeklilik’in sağlık sigortası ürünlerini tek çatı altında toplayan markası Katılım Sağlık mobil uygulama üzerinden müşteriyle buluştu. Kullanımı kolay, kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan Katılım Sağlık uygulaması, sigorta katılımcılarına poliçeleriyle ilgili her konudaki bilgiye güncel ve hızlı erişim kolaylığı sağlıyor. GooglePlay ve AppStore mağazalarından indirilebilen Katılım Sağlık uygulamasıyla kullanıcılar kendilerinin ve aile üyelerinin poliçelerinin prim ödemelerini, teminat tutarlarını ve sürelerini takip ederken, sağlık harcamalarını detaylarıyla görüntüleyip ödeme talebi oluşturabiliyor. Uygulamayla tüm hastane ziyaretleri ve işlemler geçmişten bugüne kayıt altında tutuluyor ve anlaşmalı kurumlar filtreleme özelliğiyle birlikte harita üzerinden görüntülenebiliyor. Uygulamanın sunduğu bir diğer avantaj ise acil durumlarda bir tıkla kolayca ambulans çağırabilme özelliği. Yaklaşık 4 ay önce hizmete alınan uygulama kısa sürede 9 bin kullanıcıyı aştı ve müşterilerden tam not aldı. Katılım Sağlık’ın Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği yalnızca sağlık personelinden oluşan Sağlık İletişim Merkezi de katılımcıların sorunlarına 7 gün 24 saat çözüm üretmeye devam ediyor.

Katılım Sağlık’tan sağlığa tam güvence

Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, Kasım 2022 itibarıyla 160 milyon TL’yi aşan prim üretimi ve yüzde 61’lik pazar payıyla sektör lideri konumunu sürdürüyor. Şirket sigorta alanında toplam 300 bin poliçeyi aştı.

Katılım Sağlık katılımcılarının en seçkin sağlık kurumlarında ekonomik bir endişe duymadan hizmet alabilmeleri için ihtiyaca odaklı sigortası planlarıyla hizmet veriyor. “Bireysel Özel Sağlık” sigortası planında üst segment hastaneler dahil olmak üzere tedavi, ücretsiz ambulans, tıbbi danışmanlık ve asistan hizmetleri sunulurken, “Tam Katılım Tamamlayıcı” sağlık planında anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden hizmet alma imkânı bulunuyor. Katılım Sağlık’ın diğer sağlık ürünlerinden olan “Yurt Dışı Seyahat” planında ise tıbbi tedavi ve transfer ücretleri güvence altına alınırken maddi hasar, bagaj kaybı ve gecikmesi, tur iptali vize reddi durumlarında güvence sağlanıyor. Türkiye’de oturma ve çalışma iznine başvuran yabancı uyruklu kişiler için de “Misafirim Güvende” planı ile hizmet veriliyor. Beklenmedik kaza ve hastalıklara ilişkin sunulan “Acil Sağlık” planları da sigortalıların sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alıyor.