Katılım Sağlık; bir sigortadan fazlası

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılım esaslı sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markaları Katılım Sağlık’ın 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam ettiğini belirtti. Pandeminin, sigorta sektörünü çok hızlı şekilde dönüştürdüğüne dikkat çeken Ayhan Sincek, “Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını sektörle buluşturan Katılım Sağlık olarak, sağlık ürünlerimizle birlikte pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri işbirliklerimiz sayesinde ambulanstan doktora, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Dijitali merkeze alan alt yapımızla, uzman insan kaynağımızla ve yenilikçi yaklaşımımızla hayata dokunan her türlü sağlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken sunduğumuz esnek seçeneklerle de; hem tam ihtiyaca uygun poliçenin oluşturulmasını sağlıyoruz hem de daha uygun fiyatlandırma imkanı veriyoruz” dedi.

Acil ambulans ve tıbbi danışmanlık

Katılım Emeklilik ve Katılım Sağlık sigortaları ile birlikte sunulan ek hizmetlerle ilgili bilgi veren Ayhan Sincek, şöyle devam etti; “Katılımcılarımız, aldığı sigorta ürününde mevcutsa 7/24 online doktor hizmetinden yararlanabiliyor ve her türlü tıbbi sorularıyla ilgili ücretsiz olarak online danışmanlık alabiliyor. Yine poliçesi dahilindeyse acil ambulans hizmetinden de hem sigortalımız hem de poliçe kapsamındaki aile üyeleri yararlanabiliyor. Acil durumlarda 7/24 doktorlu kara ambulansı hizmetinden yararlanan sigortalılarımızdan ilave ücret alınmıyor. Yurtdışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar, acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabiliyor.

Diyetisyenden psikoloğa sağlığın her alanını kapsıyor

Online doktor, online diyetisyen, online psikolog gibi hizmetlerden de poliçeleri kapsamındaki müşterilerimiz ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyor. Evinden çıkma zorunluluğu kalmadan sağlıkla ilgili yaşadığı durumları uzmanına sorabiliyor.

Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız kapsamında diş sağlık paketi ile yılda bir kez ek ücret ödemeden diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği, teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi ve vitalite kontrolü gibi ek hizmetlerle katılımcılarımızın sağlıkla gülümsemesini sağlıyoruz.”

Tamamlayıcı Sağlık ürünlerine rağbet var

Pandemiyle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin daha geniş kesimlerce farkına varıldığını ve rağbet gördüğünü söyleyen Ayhan Sincek, şu ifadeleri kullandı; “SGK’lı vatandaşlarımız, Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ya da Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık paketlerimizden birini tercih ederek, anlaşmalı hastanelerde katılım payı ödemeden gönül rahatlığıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerini birlikte isteyenler Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilir. Sadece yatarak tedavi süreçlerini güvence altına almak isteyenler ise Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücretlerini güvence altına alabilirler.

Katılım Sağlık olarak kurumsal tarafta sunduğumuz özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 156 kurumsal müşterimiz ve 40 bin sağlık sigortası poliçemizle sağlık alanında da büyümemizi sürdürüyoruz ve Katılım Sağlık’ın sektörü derinleştirerek öncülük yaptığına şahit oluyoruz. Halkımız da bu hizmetlerimize teveccüh gösteriyor, son dönemde kurumsal katılımların da oldukça hızlandığını görüyoruz. Anlaşması sağlanıp işlemleri devam edenlerin yanı sıra yeni müşteri talepleri de memnuniyet verici. Sağlık konusundaki farkındalığımız ve hassasiyetimiz artıyor. Katılım Emeklilik olarak hayatın her alanına yönelik ürünlerimizle katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında öncü rol almaktan gurur duyuyoruz. 779 bin BES sözleşmesi, 190 bin sigorta sözleşmesi ve 4 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğümüzle her yıl sektörün üzerinde büyümeye ve sektörümüzü büyütmeye devam ediyoruz.”