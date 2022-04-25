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Katılım Genç Gelişim Programının ikincisi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin 2021 yılında birincisini düzenlediği ‘Katılım Genç Gelişim’ programının ikincisine başvurular 21 Nisan’da başladı. Programı başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak olup, eğitimler sonunda yapılacak proje yarışmasında dereceye girenler de toplamda 43 bin TL’ye varan ödüllerin sahibi olacak.

Ekonomi 25.04.2022, 12:31
Katılım Genç Gelişim Programının ikincisi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin 2021 yılında birincisini düzenlediği ‘Katılım Genç Gelişim’ programının ikincisine başvurular 21 Nisan’da başladı. Programı başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak olup, eğitimler sonunda yapılacak proje yarışmasında dereceye girenler de toplamda 43 bin TL’ye varan ödüllerin sahibi olacak.

Dünyada ve Türkiye’de yükselen değer olan ‘Katılım Finans’ alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve İFCap Building iş birliğinde 2021 yılında hayata geçirilen “Katılım Genç Gelişim” (KGG) programının ikincisi başlıyor. Üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen ve katılım finansa ilgi duyan tüm genç yeteneklerin katılımına açık olan program için başvurular, 21 Nisan 2022 tarihinde başlayarak 10 Mayıs 2022’ye kadar devam edecek.

Katılım Finans alanında farkındalığın ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla düzenlenen KGG, finans alanında kariyer hedefleyen genç yeteneklere katılım finans alanında önemli bir fırsat sunacak. 4 haftalık bir eğitim ve sertifikasyon programı olan KGG ile katılımcılara, alanında uzman eğitmenlerce hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikte içerikler aktarılacak ve program sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar sertifikalarını almaya hak kazanacak.

Prof. Dr. Göksel Aşan: “Katılım Genç Gelişim programının birincisinde 10 bine yakın başvuru aldık”

Katılım Genç Gelişim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması amacıyla alanında ilk olan “Katılım Genç Gelişim” programının birincisinde 10 bine yakın başvuru aldıklarını belirtti. Aşan; “2025 yılına kadar devam ettirmeyi ve toplamda 10 bin gencimize eğitim vermeyi planladığımız Katılım Genç Gelişim programına yönelik almış olduğumuz olumlu geri dönüşler ile programın içeriğinin geliştirilmesi ve sektör ile entegrasyonunun artırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

KGG programına olan ilginin bu yıl daha da artmasını arzuladıklarını belirten Başkan Aşan, katılım finansa ilgi duyanları programa katılmaya davet etti.

Program iki aşamadan oluşacak

KGG programıyla, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel unsurundan bir tanesi olan Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve uluslararası rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak. Program sayesinde katılımcılar; uluslararası perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkânı elde ederek, finans alanında kariyer yapma fırsatı bulabilecek. Ayrıca program katılımcılarına, eğitim aşamalarına bağlı olarak Türkçe ve İngilizce sertifika verilecek.

İki aşamadan oluşacak KGG programının ilk aşamasında; programa başvuran adaylar arasından yapılan genel yetenek sınavı sonucunda ilk bine girmeyi başaran katılımcılar eğitim programına hak kazanacak. Genel yetenek sınavını başarıyla geçen katılımcılara, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından ‘Katılım Finans Temel Eğitimi’ verilecek. Eğitim sürecinde yapılacak ara sınavlar ve eğitim sonu genel değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olan katılımcılar ‘Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak.

İkinci aşamada ise, birinci aşama eğitim sürecinde başarılı olan katılımcıların İngilizce dil sınavından aldıkları puanlar da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 100’e girmeye hak kazananlara, alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından ‘lslamic Finance Talent Training’ (İslami Finans Yetenek Eğitimi) başlığında eğitim verilecek. Eğitim ve değerlendirme sürecinin sonunda başarılı olan katılımcılar ‘The Certified lslamic Finance Talent Training’ sertifikası almaya hak kazanacak. İki aşamayı da başarıyla bitiren katılımcılar, gelişim programını tamamlamış olacak.

Katılım Finans konusunda ödüllü proje yarışması düzenlenecek

Eğitim sürecinde katılımcılar, Katılım Finans alanına özel projeler geliştirme imkânı elde edecekler ve komite tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri ödüllendirilecek. Proje geliştirerek ödüle layık görülen katılımcılardan birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 8 bin TL’lik para ödülü verilecek.

Programa kimler başvurabilir?

Finans alanında kariyer hedefleyenlere, Katılım Finans alanında eşsiz bir fırsat sunan KGG programına; 01.01.1994 ve sonrası doğum tarihli, üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, finans alanında kariyer hedefleyen, katılım finansa ilgi duyan, kişisel gelişimine önem veren tüm genç yetenekler başvuru yapabilecek.

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