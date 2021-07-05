Katılım finansın ilk bankacılık okulu Kuveyt Türk Akademi’ye dönüştü

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün, “Öğrenmenin değere dönüştüğü yer” mottosuyla katılım finans sektöründe bir ilke atarak 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitim verilen hibrit bir modelle Kuveyt Türk Akademi adıyla yoluna devam ediyor. Mobil ve webdeki yeni tasarımda, Kuveyt Türk yeşilinin yanı sıra Türkiye’yi temsilen kırmızı ve beyaz renkler yoğunlukla kullanıldı. Akademinin yeni logosu da Kuveyt Türk logosundan hareketle kitap sayfalarına dönüştürülerek ortaya çıkartıldı. Logo hem verdiği mesaj hem de tasarımıyla beğeni topluyor.

“Bitmeyen öğrenme serüveni..”

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kuveyt Türk Akademi ile amacımız, çağın gerektirdiği donanıma ve yetkinliklere sahip olmaları için tüm çalışanlarımıza yeni nesil eğitim ve öğrenme yolculuğu imkânı sunmaktır. Bitmeyen öğrenme serüveni olarak tanımladığımız bu yolculukta, eğitim ve gelişim yollarını çalışanlarımızla birlikte çiziyor ve bu süreçte onlara eşlik ediyoruz. Çalışanlarımızın yanı sıra ilerleyen dönemde eğitimlerimizi daha geniş kitlelere açmayı de hedefliyoruz. Dijitaldeki yeni yüzümüz bu hedefimizin ilk adımıdır. Temmuz 2020’de başlayan ve Mayıs 2021’e kadar devam eden hazırlık sonrasında Haziran ayı itibarıyla aktif ettiğimiz Kuveyt Türk Akademi, çevik çalışma prensipleriyle ve hibrit eğitim modeliyle yoluna devam ediyor. Kuveyt Türk Akademi’yi yeni öğrenme modellerine göre sürekli geliştirerek, finans alanında bilgi edinmek isteyen herkese eğitim hizmeti sunmaya gayret edeceğiz” dedi.

Dinamik ihtiyaç analizi yapan eğitim platformu

Çalışanların pozisyonunun gerektirdiği teknik ve kişisel eğitimleri önceleyen ve çeviklik ilkesini temel alan Kuveyt Türk Akademi, dinamik ihtiyaç analizi yaparak eğitimler sunuyor. Akademi, öğrenme ve gelişim yolculukları için 6 farklı fakülteden oluşuyor. Yeni işe başlayanlar için Temel Bankacılık Fakültesi, ürün ve hizmetlerin müşterilere sunumu için Satış ve Krediler Fakültesi, organizasyonel verimlilik, operasyonel riskler ve hizmet kalitesi için Operasyon ve Risk Fakültesi, tüm çalışanların yetkinlik gelişimi için Yetkinlik Gelişim Fakültesi, vizyoner bir liderlik için Yönetim ve Liderlik Fakültesi ile bankacılığın geleceğinin ve yeni trendlerin dikkate alındığı Dijital Gelişim Fakültesi, Kuveyt Türk Akademi’deki eğitim programlarının ana çatısını oluşturuyor. Kuveyt Türk Akademi’de tüm bu programlar, karma öğrenme deneyimiyle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, salgın döneminde tüm eğitimler sanal sınıf teknolojisiyle ve eğitim kampüsünde oluşturulan akıllı sınıf kullanılarak gerçekleştiriliyor. Eğitim programları, dijital öğrenme platformuyla da destekleniyor. Mentorluk ve koçluk uygulamasının da yer aldığı yeni eğitim programları, çalışanların proje ödevleriyle tamamlanıyor.

Baştan uca tasarlanmış öğrenme deneyimi

Kuveyt Türk Akademi, tüm katılımcılara kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan bir web portalına sahip. Portal, Dijital Öğrenme Platformu, Kuveyt Türk Akademi TV, Sağlam Kalem Blog Platformu gibi birçok farklı öğrenme sistemini içinde barındırıyor. Kuveyt Türk Akademi Portalı, çalışanların iş süreçlerinde kullandığı BOA Bankacılık Platformu üzerinden şifresiz ulaşılabilen bir yapıya kavuşturuldu ve tüm çalışanlar için kişiselleştirildi. Bu kişiselleştirme sayesinde, sistem çalışanları tanıyor ve özel içerik ve eğitimlerle onları akışta tutacak bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Kuveyt Türk Akademi’ye www.kuveytturkakademi.com adresinden ulaşabilirsiniz.