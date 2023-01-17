Katılım Emeklilik, sektörden hızlı büyüdü

BES’in 2023’te altın çağına girdiğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Gerek pandemide yaşananlar gerekse de pandemi sonrası yaşanan ekonomik dalgalanmalar, insanlarda güvenli liman arayışı başlattı. Bu süreçte BES hem bugünün hem de geleceğin en güvenilir yatırım aracı olduğunu ispatladı. 18 yaş altının kapsam altına alınması, devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması gibi düzenlemelerle de BES, güçlü bir tasarruf misyonu üstlendi. 2022 rakamları da bu yüksek teveccühü gösteriyor.” dedi.

BES fonlarının son bir yılda yüzde 77 artışla 433 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Ayhan Sincek, “2022 yılında BES’teki toplam katılımcı sayısı bir önceki seneye göre yüzde 10’dan fazla bir artışla 7 milyon 882 bini buldu. Sözleşme ve sertifika adetleri de bir milyon artışla 9,5 milyonu geçti. BES’teki bu yükselişte yüksek fon getirilerinin ciddi katkısı oldu. Yılbaşından yıl sonuna ağırlıklı fon getirilerine baktığımızda sektörde yüzde 65,1’lik bir artış olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.

Faizsiz fonların pazar payı artıyor

Sincek şöyle devam etti; “Fon getirilerinin artışında faizsiz fonlara olan ilginin tartışmasız katkısı olduğu anlaşılıyor. Bu ilgiyi faizsiz fonların yıldan yıla artan pazar payından da takip edebiliyoruz. Şöyle ki; 2013 yılında sadece yüzde 2,21’lik pazar payı 2017 yıl sonunda yüzde 7,21’e yükseldi. 2018 yıl sonu itibariyle yüzde 10,84’e, 2019 sonu itibariyle yüzde 13,69’a, 2020 sonu itibariyle de yüzde 18,12’ye yükseldi. 2021 yılında ise yüzde 20,74’ e ulaşırken 2023 yıl başı itibariyle faizsiz fonların toplam fonlardaki pazar payı yüzde 24,41’dir.

Bu süreçte sadece faizsiz fonlardaki rakamlara bakarsak sene başındaki 50,5 milyar TL’lik rakamın 2022 yılı sonunda 86,4 milyar TL’ye yükselerek artış oranının yüzde 71 olarak gerçekleştiği görülüyor. Sadece Otomatik Katılım bünyesindeki faizsiz fonlarda ise (tüm OKS büyüklüğü olarak bakıldığında yüzde 61’i) 9,7 milyar TL’den 19,3 milyar TL’ye yükselerek yüzde 98 oranında artış görülüyor. OKS’de faizsiz fonlara olan talebin iki kat arttığını söyleyebiliriz.

2022’nin yükselen markası Katılım Emeklilik oldu

Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımızın hayatın her alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin öncü faizsiz BES ve katılım sigortacılığı markası olarak 2022 yılını sektörün önünde kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte Katılım Emeklilik olarak yılbaşındaki 5,7 milyar TL’lik fon büyüklüğümüz 11,26 milyar TL’ye yükselterek yaklaşık iki kat büyüme sağlamış olduk. Sektördeki yüzde 77’lik artışa kıyasla daha yüksek oranda yaklaşık yüzde 97’lik bir fon büyümesi gerçekleştirmiş olduk. Bunu da katılımcılarımızın bize olan güveni, yüksek teknolojik alt yapımız, deneyimli kadrolarımız ve diğer paydaşlarımız sayesinde başardık.

Elbette bu kolay bir süreç değil. İnsanlar her durumda emeklilik fonlarının nasıl tepki verebileceğini ve uzun vadedeki katkısını gördüler, geride bıraktığımız yıllarda gerçek fon performansını gözlemleyebildiler. Bu sayede BES’e olan teveccüh arttı. Her tür yatırımcı için BES olmazsa olmaz bir tasarruf ve yatırım araçlarından biri haline geldi. Bu başarıda emeklilik şirketlerinin payı büyük ancak şirketlerimiz katılımcılarına bu getiriyi sağlarken çok küçük kesintiler ve marjlarda çalışıyor, çoğu dönem zorlanıyorlar. Sektörün yani sektördeki şirketlerin ilerleyebilmesi için gelirlerini, kaynaklarını arttırabilmeleri gerekiyor. Kaliteli hizmet sunmayı sürdürebilmeleri için kaliteli insanlarla çalışması, iyi bir teknolojik alt yapıya sahip olması gerekiyor. Bu da ciddi bir yatırım istiyor. Mevcut hizmet ücretleri ve çok cüzi olan kesinti miktarları yeterli değil. Emeklilik sisteminin katılımcılarına rekabetçi, iyi getiriler sağlarken sistemi yöneten şirketlerin de daha güçlenebilmesine imkan olmalı. Böylece sürdürülebilir başarıdan söz etmek mümkün olacaktır. BES’teki yakalanmış bu başarı gelecekteki potansiyelin göstergesidir. Bu başarının yansıması fon getirilerimizde görülüyor. Yılbaşından yıl sonuna ağırlıklı fon getirilerine baktığımızda sektörde yüzde 65,1’lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu dönemde Katılım Emeklilik ağırlıklı getirisi yüzde 76,7 oranında gerçekleşmiştir.

Son 5 yılda getiri şampiyonu

Son 5 yıllık getirilere baktığımızda ise sektör ortalamada yüzde 287,3’lük nominal getiri sağlarken aynı dönemde enflasyon yüzde 244,64’luk bir artış sergilemiş. Bu dönemde Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş olarak katılımcılarımıza sektörün en yükseği olan yüzde 388,7’lik getiriyi sağladık. Son 5 yıldır emeklilik fonlarından getiri şampiyonu olmayı başarıyoruz. Bize gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz.