Katılım Emeklilik online BES’liyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “880 bin BES sözleşmesi, 250 bin sigorta sözleşmesi, 7 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğümüz ve 14 faizsiz fonumuzla, tüm iş süreçlerimizde teknolojiyi merkeze alıyoruz. Yenilikçi bakış açımızla tüm dijital platformlarımızla katılımcılarımızın memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz. Bir yandan web sitesinden mobil uygulamamıza kullanıcı dostu geliştirmelerimiz sürerken diğer yandan da iş süreçlerimize yönelik teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu sayede pandemi boyunca personellerimiz evlerinden hizmet verebilirken katılımcılarımız da pek çok hizmete online ulaşabilir hale geldi. Son olarak yenilediğimiz ve ödüllere layık görülen web sitemiz üzerinden BES satışlarına da başladık. BES katılımcısı olmak isteyenler yönergeleri takip edip online formları doldurarak çok hızlı bir şekilde BES’lenebilirler. Şimdilik Pratik BES ve Erken BES’le başlayan süreç aslında büyük bir dijital yenilenmenin başlangıç aşamaları. Çeşitli sağlık ve hayat sigortası ürünlerini de çok kısa süre içinde online olarak sunmak için çalışıyoruz.” dedi.

18 yaş altında 25 bin BES’liye ulaştık

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “18 yaş düzenlemesi, devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması, BEFAS, Bütünleşik Planlar gibi pek çok olumlu düzenlemeyle BES, 2022’de de hızlı büyüyor. Bu düzenlemelerin içinde özellikle sektöre en çok hareket getiren 18 yaş düzenlemesinde; bugüne kadar 25 bin genç ve çocuğu Erken BES’li yaptık. Katılım Emeklilik web sitesinden başlattığımız online satışlarla bu kategoriyi beslemeyi sürdüreceğiz.

Erken BES Planı avantajlarla dolu

Kısaca Erken BES Planı’ndan bahsetmek gerekirse, bu plan ile aylık minimum 100 TL veya üzeri katkı payı ödeyerek 18 yaş altı çocuk ve gençler adına birikim yapılabiliyor. %30 devlet katkısı 18 yaş altı BES planlarında da alınabiliyor. Çocukların yaşına özel olarak hazırlanmış ücretsiz göz ve diş check up, online rehberlik, danışma hizmeti gibi asistans hizmetlerinden de faydalanılıyor. Katkı payı ödemeleri aylık, 3 aylık ya da yıllık periyodlarla yapılabiliyor. Bu planda düzenli birikim yapan katılımcılardan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmıyor. 18 yaş altı herkes Erken BES’e katılabilir.

BES’e girmenin en pratik yolu; Pratik Katılım Emeklilik Planı

Pratik Katılım Emeklilik Planı ile de aylık 150 TL ve üzeri katkı payı yatırarak bütçenizi zorlamadan bugünden birikim yapmaya hemen başlayabiliyorsunuz. Katkı Payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla da yapabilir ve %30 devlet katkısında faydalanabilirsiniz. Pratik BES planıyla BES’e girdikten itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Yine bu BES planına da online olarak hemen dahil olabiliyorsunuz. Katılımcılarımız, bütçelerine uygun ödeme planı doğrultusunda istediği BES ürünümüzü seçerek kolayca tasarruf yapmaya hemen başlayabilir ve geleceklerini güvence atına alabilir.”