Katılım Emeklilik fonları kazandırıyor

BES fonlarının son bir yılda yüzde 77 artışla 433 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Ayhan Sincek, “BES’teki bu yükselişte yüksek fon getirilerinin ciddi katkısı oldu. Geçtiğimiz yıl, mevduat faizine ya da katılma hesabındaki kar payına yatırım yapmak yerine bireysel emeklilik sistemini tercih edenler 4 kata kadar daha fazla kazanma imkanı buldu.

Uzmanlara daha çok danışın

2023 seçim yılı olduğu için katılımcılarımızın olası riskleri yönetebilmek ve beklentilerini karşılayabilmek için uzmanlarımızı daha fazla dinlemeleri yerinde olacaktır. Örneğin baz etkisiyle beraber enflasyon oranlarında yaşanan düşüş nedeniyle, geçen sene hisse senedi fonlarında yakalanan yüksek getiri performanslarının yinelenmesi zor görünüyor. Bu dönemde örneğin uzman fon yöneticilerimizin kaptanlığında yönetilen değişken türdeki fonlarımız daha yüksek oranlarda tercih edilebilir. Katılımcılarımız diledikleri zaman son 5 yıllık verilere göre Katılım Emeklilik’i fon getirisinde şampiyon yapan uzmanlarımızdan gerekli tavsiyeleri fon bültenlerimiz ve web sitemiz gibi dijital kanallar üzerinden alabilirler. Yakın zamanda mobil üzerinden de robo fon asistanı ile katılımcıların fonlarını yönlendirmesine yardımcı olacağız.

Şampiyonlar Ligi’nin lider takımı; Katılım Emeklilik

Katılım Emeklilik’in 1 milyon BES sözleşmesine, 327 bin sigorta sözleşmesi ve 11 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak 2022’de sektörün üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Ayhan Sincek, “Sektördeki yüzde 77’lik artışa kıyasla daha yüksek oranda yaklaşık yüzde 97’lik bir fon büyümesi gerçekleştirmiş olduk. Bunu da katılımcılarımızın bize olan güveni, yüksek teknolojik alt yapımız, deneyimli kadrolarımız ve diğer paydaşlarımız sayesinde başardık. Son 5 yıllık getirilere baktığımızda ise sektör ortalama yüzde 287,3’lük nominal getiri sağlarken aynı dönemde enflasyon yüzde 244,64’luk bir artış sergilemiş. Bu dönemde Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş olarak katılımcılarımıza sektörün en yükseği olan yüzde 388,7’lik getiriyi sağladık. Son 5 yıllık verilere göre emeklilik fonlarında getiri şampiyonu olmayı başardık.

Özellikle faizsiz fon getirilerinde konvansiyonel tarafa göre göreceli iyi performans, faizsiz pazar payının artmasına ciddi oranda pozitif katkı sağlıyor. Bu ilgiyi faizsiz fonların yıldan yıla artan pazar payından da takip edebiliyoruz. Şöyle ki; 2013 yılında sadece yüzde 2,21’lik pazar payı 2017 yıl sonunda yüzde 7,21’e yükseldi. 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 10,84’e, 2019 sonu itibarıyla yüzde 13,69’a, 2020 sonu itibarıyla da yüzde 18,12’ye yükseldi. 2021 yılında ise yüzde 20,74’e ulaşırken 2023 yıl başında faizsiz fonların toplam fonlardaki pazar payı yüzde 24,41’dir. 14 faizsiz fonumuzla bu alanda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Katılım Emeklilik Mobil devrede

Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Katılım Emeklilik olarak tüm bu başarılarımızda deneyimli ekibimizin yanı sıra teknolojinin merkezde olmasının çok önemli bir rolü var. Hem çalışan tarafında hem de kullanıcı tarafında pek çok talebi online karşılayabilen güçlü bir teknolojik alt yapımız bulunuyor. Bu anlayışla kullanıcı dostu yeni Katılım Emeklilik Mobil’i de devreye alıyoruz. Yeni mobil uygulamamız müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ışığında yeniden tasarlandı ve ilave özellikler eklenerek geliştiriliyor. İlk versiyonu katılımcılarımızla buluşturduk, üzerine yapacağımız pek çok geliştirme ve ekleme ile mobilde de katılımcılarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt vermeyi, onlara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.”