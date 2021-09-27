Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Linyit üretimi Temmuz ayında 5 milyon 478 bin 675 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Temmuz ayında 5 milyon 478 bin 675 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Taşkömürü üretimi Temmuz ayında 77 bin 811 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,3 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Temmuz ayında 393 bin 233 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 5,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında 2 milyon 775 bin 694 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,4 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 71,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 211,1 arttı.

Temmuz ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Temmuz ayında yüzde 94,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 82,8 iken taşkömüründe yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Temmuz ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,5’i termik santrallere, yüzde 18,5’i kok tesislerine, yüzde 15,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,5’i termik santrallere ve yüzde 8,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,7 ile demir-çelik sanayine yapıldı.