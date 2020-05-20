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Katar, 'kara gün dostu' çıktı: Swap anlaşmasında rakam 15 milyar dolara yükseldi

TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan 5 milyar dolarlık swap anlaşması 15 milyar dolar olarak güncellendi. AA'ya konuşan Hazine yetkilileri ise diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Katar, 'kara gün dostu' çıktı: Swap anlaşmasında rakam 15 milyar dolara yükseldi

TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan 5 milyar dolarlık swap anlaşması 15 milyar dolar olarak güncellendi. AA'ya konuşan Hazine yetkilileri ise diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:44
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Katar, 'kara gün dostu' çıktı: Swap anlaşmasında rakam 15 milyar dolara yükseldi

Piyasaların merakla beklediği yeni swap hattına yönelik resmi açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Katar ile daha önce yapılan 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının 15 milyar dolara çıkarıldığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."

Hazine: Swap anlaşmaları imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacak

Katar ile yapılan swap anlaşmasının iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlayacağı, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, Katar ile tadil edilen swap anlaşmasıyla yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılması ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Yerel parayla ticarete de faydası olacak swap anlaşmasının, Katar ile ticaretin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden yetkililer, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.

Bakanlık yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler ile yürütüldüğünü belirten yetkililer, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'taki yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta, swap görüşmelerinin birden fazla ülke ile yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü bildirmişti.

Son Güncelleme: 20.05.2020 12:56
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