Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2023 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre, Kastamonu’da Ocak ayında 395 konut satıldı.

TÜİK, 2023 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri verilerini açıkladı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Ocak ayında Kastamonu genelinde 395 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttığı görüldü. Ocak ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 51. il oldu.

Kastamonu merkez ilçesinde Ocak ayında 223 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 56,5 oldu.

İpotekli konut satışları 78 adet olarak gerçekleşti

Ocak ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 78 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 27 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 51 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 317 adet oldu. Ocak ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 80,3 oldu.

Kastamonu’da ilk el konut satış sayısı 118 adet olarak gerçekleşti

Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalarak 118 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,9 oldu.

Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 artarak 277 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 70,1 oldu.