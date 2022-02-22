Kastamonu’da Ocak ayında 344 konut satıldı

Kastamonu’da Ocak ayı içerisinde 344 konutun satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 2022 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri verilerine göre, Ocak ayında Kastamonu genelinde 344 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında arttığı görüldü. Ocak ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 52. il oldu. Kastamonu merkez ilçesinde ocak ayında 178 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 51,7 oldu.

Kastamonu’da ipotekli konut satışları 69 adet olarak gerçekleşti

Ocak ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 69 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,5 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 20,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 33 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 36 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 275 adet oldu. Ocak ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 79,9 olarak hesaplandı.

Kastamonu’da 156 konut ilk defa satılırken, ikinci el konut satışında 188 konut el değiştirdi

Kastamonu genelinde ilk defa satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 oranında artarak 156 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 45,3 olarak açıklandı.

Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 188 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,7 olarak açıklandı.