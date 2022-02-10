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Kastamonu Valisi Çakır: ’’Kastamonu, yüzlerce tarihi eser ve yapılarıyla çok güçlü bir tabiat ve turizm şehri’’

EMITT’te bulunan Kastamonu standını ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, ’’Kastamonu bünyesinde 3 tane milli park, 5 tane tabiat parkı, onlarca kanyon ve yaylası ile Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminden bünyesinde barındırdığı yüzlerce tarihi eser ve yapıyla çok güçlü bir tabiat ve turizm şehridir’’ dedi.

Ekonomi 10.02.2022, 09:44
Kastamonu Valisi Çakır: ’’Kastamonu, yüzlerce tarihi eser ve yapılarıyla çok güçlü bir tabiat ve turizm şehri’’

EMITT’te bulunan Kastamonu standını ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, ’’Kastamonu bünyesinde 3 tane milli park, 5 tane tabiat parkı, onlarca kanyon ve yaylası ile Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminden bünyesinde barındırdığı yüzlerce tarihi eser ve yapıyla çok güçlü bir tabiat ve turizm şehridir’’ dedi.

25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), 12 Şubat tarihine kadar kapılarını açtı. Fuarda ülkeler, şehirler ve ilçeler; turizmini, kültürlerini ve yöresel ürünlerini tanıtıyor. Kastamonu da fuarda, tarihini, kültürel değerlerini, turizmini ve yöresel ürünlerini tanıtan iller arasında yerini aldı. Kastamonu standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, standı ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, şehrin potansiyellerine ve turizmine vurgu yaptı.

Kastamonu’nun turizmine vurgu yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, ’’EMITT fuarı bilindiği gibi sektöründeki güçlü fuarlardan bir tanesi. Biz de Kastamonu ili olarak bu fuarda tüm paydaşlarımızla yer aldık. Turizm ile uğraşan insanlara yöremizi ilimizi tanıtma fırsatı bulduk. Kastamonu, havaalanı olan ulaşımı çok kolay, 19 ilçesiyle batı sadece Karadeniz Bölgesi’nde değil, ülkemizin en güçlü turizm potansiyeline sahip şehirdir. Özellikle doğa turizmi en başta geliyor. Sloganımız ise ’’Turizmin Parlayan Yıldızı Kastamonu’’. Bu slogan kapsamında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Pandemi süreci bu çabalarımızı bir nebze zorladı. 2019’da yakaladığımız yükselişi, 2022 yılında da sürdürmek istiyoruz. Kastamonu bünyesinde 3 tane milli park, 5 tane tabiat parkı, onlarca kanyon ve yaylası ile Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminden bünyesinde barındırdığı yüzlerce tarihi eser ve yapıyla çok güçlü bir tabiat ve turizm şehridir. Şehrimiz, Ilgaz Kayak Merkezi ile Batı Karadeniz’in yaklaşık 5.5 kilometre ile en uzun pistine sahip. Kastamonu, Karadeniz’e kıyısı olan en uzun il, yaklaşık 170 kilometre kıyımız var. Bu sayede deniz turizminde de çok güçlüyüz. Ayrıca şehrimizin yüzde 70’i ormanlar ile kaplı. 5 yıldızlı otelden konaklara kadar her türlü konaklama yerimiz mevcut. Doğayı, tarihi, denizi seven herkesi şehrimize davet ediyoruz’’ şeklinde konutu.

Kastamonu’nun ekonomisinin turizme bağlı olduğunu belirten Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ’’19 ilçemizin 19’unda da farklı özellikler bulunuyor. 26 tane Coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunların büyük bir kısmı 100’e yakın ülkeye yani dünya pazarına sergilenmiş durumda. Pandemide içe dönük bir ekonomimiz ve kendi kendimize yeterliliğimiz vardı. Turizm olarak baktığımızda; inanç turizmi, doğa turizmi deniz turizmi ve yaz-kış turizmine sahibiz. Ayrıca gastronomi olarak, ziyaretçilerimizi memnun edeceğimizden hiç şüphem yok.

EMITT fuarı her yapıldığında katıldık. Fuarda ve sonrasında çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ortama güzel bir enerji veriyoruz, bu enerjiyi insanlarla yaşamak bize mutluluk veriyor’’ dedi.

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