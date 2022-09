Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 60. şeker pancarı alım kampanyası başladı

Kastamonu Şeker Fabrikası’nda şeker alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Türkiye’deki şeker arzında herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 60. şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Avni Çakır, Kastamonu milletvekilleri Metin Çelik ve Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk, Şeker-İş Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Şeker arzında herhangi bir problemimiz bulunmamaktadır"

Törende konuşan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, “TÜRKŞEKER’in geleneğinde her zaman pancar üreticisinin yanında olmak vardır. Bu gelenekten asla vazgeçmeyecek ve daima üreticilerimizin yanında olacağız. Biliyoruz ki şeker üretiminde ön koşul, önce hammaddeyi temin etmektir. Biliyoruz ki sizler varsanız, fabrikalar vardır. Her daim üretimin ve çiftçimizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Şekerin tarlaya atılan tohumdan, vatandaşımızın sofrasına kadar uzanan meşakkatli yolculuğunda emeğini koyan herkesin başarıda hissesi vardır. Bizlerin en temel görevi çiftçinin gelirini arttırmak ve serbest piyasa ortamında mağdur olmalarının önüne geçmektir. Ayrıca halkımızın şekere ulaşımını güvence altına almaktır. Şeker arzında herhangi bir problemimiz bulunmamaktadır" dedi.

“Sağlıklı üretim çok önemli”

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da törende yaptığı konuşmada üreticileri desteklediklerini belirterek, “Özellikle suni gübrelerin çok arttığı bir dönemde, hormonal değerler bozuluyor. Eskiden çok daha sağlıklı bir toplum iken, bundan 10-15 sene öncesine göre hasta sayılarımızda nerdeyse 5-6 kat artış var. Özellikle tüketim konusunda da hepimizin hassas olması lazım. Hepimizin üretimi teşvik etmemiz lazım. Bu anlamda bizde sağlıklı sulama olsun diye Atık Su Arıtma Tesisimizi devreye soktuk. Özellikle bu havzadaki sulama noktasında tertemiz, sıfır riskli bir su ile çiftçilerimiz sulamalarını yapıyor. Bu anlamda bu üretime katkı vermek, çocuklarımızı bilinçlendirmek ve üretimi teşvik etme adına da her yıl atalık tohumlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. İnşallah bunu da arttırarak devam edeceğiz. Kuzeykent bölgesinde yaptığımız serada da çok ciddi üretim yapıyoruz. İnşallah bu üretim toplumun her safhasına sirayet eder. Her kurumla işbirliğine hazırız. Çok sıkıntılı süreçlerden ülke olarak geçiyoruz. Geçen seneye kıyasla bu sene birim fiyatlar çok çok iyi. Neredeyse 3,5 kat birim fiyatlarında artış var. Bu da hükümetimizde, devletimizin de tarımın yanında olduğunun bir nevi göstergesidir” diye konuştu.

“Fabrikanız, bu sene aldığı 25 milyon TL yatırım ödeneği ile yenilenmiştir”

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk ise, “Kastamonu çiftçisinin yetiştirdiği pancar, fabrikamızda halkımıza şeker, besicimize küspe, sanayicimize melas olmaktadır. Kastamonu Şeker Fabrikası yaptığı üretimle Kastamonu ve ülkemiz ekonomisine yıllık yaklaşık 650 milyon TL’lik katma değer fayda sağlamaktadır. Fabrikanız bu sene aldığı yaklaşık 25 milyon TL yatırım ödeneği ile özellikle rafineri kısmında ekonomik ömrünü, dolduran santrifüjler, eritme teknesi, şeker kurutma dolabı gibi ünitelerin değişimi yapılmıştır. Bunlardan santrifüjler yurtdışından temin edilmesine rağmen, yeni eritme teknesi ve yeni şeker tromeli TÜRKŞEKER bünyesinde Ankara Makine Fabrikası’nda imal edilmiştir. Bu yatırımlar fabrikamız üretiminde kalite ve kapasite olarak olumlu katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Bizlere düşen çiftçi kardeşimizin daha çok arazi ile buluşması ve ekilmeyen hiç bir arazi bırakılmaması”

Törende tarımın önemine Vali Avni Çakır da, “Bizlere düşen siyasetçiler, idareciler, devlet her kesimdeki amaç çiftçilerimizin meslek odalarımız bizlere düşen daha çok çiftçi kardeşimizin, daha çok arazi ile buluşması, ekilmeyen hiç bir arazi bırakılmaması. Bu anlamda ülkemizin, devletimizin diğer alanlarda olduğu gibi tarım ve gıdada da kendi kendine yetebilen güçlü bir hala gelmesidir. Şeker fabrikası bir taraftan şeker gibi son derece stratejik bir ürün üretimine vesile olurken, bir taraftan da her türlü atığıyla, üretimden arta kalan diğer ürünleriyle de başta hayvancılık olmak üzere birçok sektöre de payda sağlıyor, vesile oluyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pancarını getiren ilk beş sıradaki çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Yapılan hediye törenin ardından dua edildi, kurban kesimi ve kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra gelen pancarların alımına başlandı.