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Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı

- DiploFoundation Eğitim Vakfı'nın desteğiyle başlatılan eğitim, diplomatların ve diğer siber profesyonellerin siber saldırı sırasında neler olduğunu anlamalarına ve uluslararası düzeyde etkili bir yanıt geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor

Ekonomi 11.11.2021, 10:41
Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, diplomatların ve diğer siber profesyonellerin siber saldırı esnasında neler olduğunu anlamalarına ve uluslararası düzeyde etkili bir yanıt geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitim başlattı.

Şirketten açıklamasına göre, Kaspersky, DiploFoundation Eğitim Vakfı'nın desteğiyle Birleşmiş Milletler'e yönelik siber saldırıları taklit eden özel olarak tasarlanmış kurgusal bir ortama sahip Kaspersky İnteraktif Koruma Simülasyon (KIPS) oyununa dayalı bir güvenlik eğitimi geliştirdi.

Programın amacı; "eğitim sırasında neyin veya kimin hedeflendiği", "saldırıda hangi tekniklerin uygulandığı", "olayın ne kadar şiddetli olduğu" ve "simüle edilmiş ortamda saldırının arkasında kimlerin bulunduğu" gibi konular başta olmak üzere mümkün olduğunca çok soruya yanıt almak üzere "gerekli tüm kanıt ve teknik bilgileri toplama yetisi kazandırmak" olarak belirlendi.

Oyuncular, siber uzay dahil olmak üzere uluslararası güvenlik ve barış konularını ele alan BM Birinci Komitesi'ne yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olan kurgusal bir dünyada diplomat rolünü üstleniyor. Oyun sırasında oyuncular saldırının en doğru teknik analizine götüren aksiyon kartlarıyla kararlar alınıyor. Teknik kanıt bulmacasının parçalarını toplamaya yardımcı oluyor. Bulmaca çözülmezse, daha fazla belirsizlik ve siber istikrarsızlığa yol açıyor.


- "Siber istikrarın sağlanmasına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kaspersky Kıdemli Kamu İşleri Müdürü Anastasiya Kazakova, diplomatları ve tüm siber profesyonelleri teknik atfın karmaşıklığı hakkında bilgilendirerek desteklemek için DiploFoundation ile iş birliğine gittiklerini, bunu alışılmadık ve etkileşimli bir şekilde sunduklarını bildirdi.

Kazakova, "Oyunu gerçek siber diplomatlar, hukuk ve politika uzmanlarıyla birlikte pilot ölçeğinde uyguladığımızda son derece olumlu geri bildirimler aldık. Bu da siber kapasite geliştirme çabalarına katılarak, siber istikrarın sağlanmasına yardımcı olabileceğimize inanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DiploFoundation Siber Güvenlik ve E-diplomasi Direktörü Vladimir Radunovic de siber diplomatların modern toplumu destekleyen teknolojiyi anlamaları gerektiğini belirterek, "Hızlı bir dijitalleşme ve teknolojik gelişim yaşadığımız bu zamanlarda, uluslararası ilişkileri etkileyebilecek endüstri ve sivil toplum temsilcileri olan 'yeni siber diplomatlarla' çalışmaya hazır olmak zorundalar. Bunu başarmanın, siber diplomatları uluslararası büyüklükteki bir siber olayı simüle eden ve işin özünde ne olduğunu açıklayan bir oyun eşliğinde öğretmekten daha iyi bir yolu var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

#diplomat #eğitim #kaspersky #siber uzman
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