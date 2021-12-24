Kaspersky, biyonik cihazlar için siber güvenlik politikası geliştiriyor

İSTANBUL(AA) - Kaspersky, kapsamlı bir siber güvenlik politikası sunarak insanların yeteneklerini geliştirme fenomeninin zorluğuna hitap eden ilk kuruluşlardan biri oldu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sürekli olarak teknolojinin insanları güçlendirme potansiyelini araştırıyor ve bunların hayatımıza entegrasyonu sırasında karşılaşabileceği güvenlik problemlerini göz önüne alıyor. Topluluk içindeki açık tartışmaların ardından şirket, güvenlik düzenlemesine yönelik özel ihtiyaca yanıt vermeye karar verdi ve güçlendirme teknolojilerinin kurumsal BT ağlarında oluşturabileceği güvenlik risklerini azaltmak için bir siber güvenlik politikası tasarladı.

Belge, güçlendirilmiş çalışanların gelecekte şirkette daha yaygın hale geleceği bir senaryoyu temel alıyor ve Kaspersky çalışanlarının biyoçip implantlarıyla yaptığı gerçek yaşam testlerini hesaba katıyor.

Kaspersky güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen politika, şirket içinde biyonik cihazların* kullanımına ilişkin prosedürleri yönetiyor ve iş süreçlerindeki ilişkili siber güvenlik risklerini azaltmayı amaçlıyor. Önerilen belge, şirketin tüm altyapısını ve iş birimlerini ele alıyor.

Sonuçlar tam erişim kontrol sisteminin yanı sıra yönetim süreçleri, bakım süreçleri ve otomatik sistemlerin kullanımı için de geçerli. Politika çalışanlara, geçici personele ve şirkete sözleşmeli hizmet veren üçüncü tarafların çalışanlarına uygulanacak. Tüm bu faktörler, kurumsal altyapıda siber güvenliği daha büyük bir düzeyde geliştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Avrupa Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Direktörü Marco Preuss, insan güçlendirmenin yeterince keşfedilmemiş bir teknoloji alanı olduğunu belirterek, "Bu nedenle, bunların kullanımıyla ilgili sorunları netleştirmek için ilk adımı atıyoruz. Güvenliği güçlendirmek, bu potansiyelin olumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamamıza yardımcı olacak. Yarına dair daha güvenli bir dijital dünya inşa etmek için, insanları güçlendirmenin geleceğini bugün dijital olarak güvence altına almamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky tarafından başlatılan siber güvenlik politikası, bir dizi standardizasyon süreci eşliğinde güvenliği artırıyor ve ofisteyken biyonik cihazlar kullanan çalışanların ortama daha sağlıklı bir biçimde dahil edilmesini sağlıyor. Bu girişimin ana hedeflerinden biri de küresel BT ve güçlendirme topluluğunu tartışmaya dahil etmek ve insan güçlendirmesinde güvenlik geliştirmesinin sonraki adımları için ortak bir çabanın fitilini ateşlemek. Bu cihazların dijital gizliliğinin sağlanmasını, saklanan bilgilere farklı seviyelerde erişim haklarının tanımlanmasını ve insan sağlığıyla ilgili her türlü tehdidin azaltılmasını içeriyor.







