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Kaskoda sigortalılık oranını artıracak hamle

Koru Sigorta, ilk defa kasko yaptıracak ya da daha önce yaptırmış ancak ara verdiği için yüksek primlerle karşılaşan sigortalı adaylarını kasko korumasıyla buluşturacak anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile Koru Sigorta, TÜV SÜD D-Expert hizmet noktalarında ekspertiz sürecini başarıyla tamamlayan araçlara uygun primlerle kasko hizmeti verecek.

Ekonomi 01.03.2022, 14:07
Kaskoda sigortalılık oranını artıracak hamle

Koru Sigorta, ilk defa kasko yaptıracak ya da daha önce yaptırmış ancak ara verdiği için yüksek primlerle karşılaşan sigortalı adaylarını kasko korumasıyla buluşturacak anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile Koru Sigorta, TÜV SÜD D-Expert hizmet noktalarında ekspertiz sürecini başarıyla tamamlayan araçlara uygun primlerle kasko hizmeti verecek.

Sigortaya ihtiyaç duyulan alanlarda yenilikçi ürünler geliştirerek sektöre katkı sağlamayı amaçlayan Koru Sigorta, kasko alanında sigortalılık oranını artıracak yeni uygulamasını tanıttı.

Özellikle araç fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği bir ortamda yanma, çalınma ya da kaza gibi durumlarda teminat sağlayan kasko sigortası daha da önem kazanıyor. İlk defa kasko yaptıracak ya da kasko sigortasına ara vermiş ve tekrar yaptırmak isteyen araç sahipleri ise yüksek primlerle karşılaşabiliyor. Bu alanda bir sigorta açığı oluşmasını engellemek ve ülkemizde sigortalılık oranının artmasını sağlamak amacıyla yola çıkan Koru Sigorta, TÜV SÜD D-Expert ile anlaşarak kaskoyu çok daha ulaşılabilir hale getirecek bir uygulamayı araç sahiplerine sunuyor.

Hayata geçirilen yeni uygulama ile aracına ilk defa kasko yaptırmak isteyen ya da kasko poliçeleri arasında vade oluşmuş sigortalı adayları; araçlarını tecrübeli ve bağımsız bir ekspertiz sürecinden geçirdikten sonra uygun fiyatlarla kasko yaptırma şansına sahip olacak.

‘’Araçlar ekspertiz sonrası, sigortaya kavuşuyor’’

Anlaşma için en doğru partneri seçtiklerini ifade eden Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Kasım Yılmaz, “Uygulamamızı uluslararası tecrübeye sahip, bağımsız ve tarafsız olduklarına tam olarak inandığımız TUV-SÜD D-Expert firmasıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Uygulamamız ile araçlarını ilk defa sigortalatacak veya bir önceki poliçesi ile yeni poliçe arasında vade boşluğu bulunan araçların D-Expert hizmet noktalarında ekspertizden geçmesini bekliyoruz. Olumlu bir sonuç alınmasından itibaren de aracını sigortalatmak isteyen vatandaşlarımızın araçlarını, uygun primlerle Koru Sigorta güvencesine alıyoruz. Araçlar ekspertiz sonrası, sigortaya kavuşuyor” şeklinde konuştu.

Ekspertiz uygulamasından geçen araçlar hakkında sigorta şirketlerinin daha fazla bilgiye sahip olacağını belirten Yılmaz, “Bu uygulamamız ile daha uygun fiyatlarla poliçe sunacağız ve sigortalılar için satın alınabilir prim seviyeleri oluşacak. Yeni uygulamamızın geniş kesimlere yayılacağına ve sigortalılık oranını artıracağına inanıyoruz” dedi.

Poliçelerde yüksek primlerin düşürülmesi amaçlanıyor

Yılmaz, ‘’İlk defa poliçe yaptıranlar ile kasko poliçesi sonrası vade boşluğu olanların araçlarının durumu tam olarak bilinmediğinden, sigorta şirketleri yüksek fiyat uygulamak zorunda kalabiliyor. Yüksek primler ise araç sahiplerinin sigorta yaptırmaktan imtina etmesine sebep olabiliyor. Koru Sigorta ve D-Expert’in yeni uygulaması ile araçlar bağımsız bir ekspertiz sürecinden geçtiği için, poliçeler daha uygun fiyatlarla düzenleniyor ve sigortalı aracın durumu hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olarak teminat alma şansına kavuşuyor. Başta ikinci el araç sahipleri olmak üzere, her araç sahibinin teknik anlamda aracı hakkında bilgi sahibi olması mümkün olmuyor’’ ifadelerini kullandı.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan TÜV SÜD D-Ekspertiz CEO’su Emre Büyükkalfa ‘’Özellikle tüketicinin farkındalığının artırılması ve otomotiv sektöründe gerçek bilginin ve teknik kondisyonun kusursuz bir şekilde ortaya çıkmasıyla ilgili eşsiz bir proje olacağını düşünüyorum. Bu iş birliği başarılı ilerleyecektir. Daha sonra belki kasko dışındaki alanlara da yönelebiliriz’’ diye konuştu.

Projenin çok özel olduğunu söyleyen TÜV SÜD D-Expert’in CEO’su Emre Büyükkalfa ise “Doğru bir işi beraber yapacağız. Özellikle tüketicinin farkındalığının artırılması, gerçek bilginin teknik kondisyonun kusursuz bir şekilde ortaya çıkmasıyla ilgili eşsiz bir proje olduğunu düşünüyorum. İş birliği başarılı tecelli edecektir ve kasko dışında diğer alanlarda da çalışmak isteriz. Günün sonunda daha çok bilgiye sahip olmak hem ticari olarak hem de trafik güvenliği anlamında sürdürülebilir bir dünyaya daha çok katkı sunacaktır. İş birliği süreci içerisinde ufuk açan ilham veren öncü yaklaşımınız için kurum olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı

Koru Sigorta ve D-Expert tarafından hayata geçirilen uygulama hakkında şu bilgilere yer verildi: ‘’Ekspertiz süreci, sigortalıların hasar maliyetlerini daha iyi kontrol etmesini de mümkün kılıyor. Özellikle daha önce ağır hasara maruz kalmış araçların durumu, hasarsız olarak kabul edilen araçların aktif pasif güvenlik sistemlerinin çalışma seviyeleri ya da aracın karoser kondisyonu bakımından değerlendirilmiş olması gibi durumlar, sigortacının hasar başvurularını daha sağlıklı olarak değerlendirmesini ve doğru fiyatlamada bulunmasını sağlıyor. Hasar müfredatındaki değerlendirmelerde kontrol ekspertizinin göz önünde bulundurulması ise suistimal riskini azaltacağı gibi sebepsiz zenginleşmelerin de önüne geçerek doğru hasarın ödenmesine katkı sağlıyor. Bu durum aynı zamanda hasarlı araçlara sigorta düzenlenmesinin de önüne geçeceğinden, suistimal hasara konu vakaları azaltarak Türk sigorta sektörüne orta ve uzun vadede önemli katkılar sağlaması bekleniyor’’

Uygulama dijital alt yapı ile hazırlanıyor

Koru Sigorta tarafından devreye alınan uygulama baştan sona insan hatasından uzak olacak şekilde dijital olarak kurgulanıyor. Tanıtım toplantısında verilen bilgilere göre; uygulamada devreye alınan tüm süreçler çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde dijital, karşılıklı olarak şeffaf, sürdürülebilir ve tam bütünleşmiş bir şekilde uçtan uca tasarlanıyor. Ekspertiz için randevular internet sitesinden alınırken, düzenlenen rapor dijital alt yapı tarafından iletiliyor, belirlenen skorlamalar doğrultusunda aracın ne şekilde teminat altına alınacağına sistem karar veriyor ve poliçe üzerindeki düzenlemeler otomatik olarak yapılıyor.

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