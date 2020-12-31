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Kasımda ihracat geriledi, ithalat arttı

Kasım ayında GTS'ye göre ihracat 16,09 milyar dolar, ithalat 21,13 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 5,03 milyar dolar oldu.

Ekonomi 31.12.2020, 10:23
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Kasımda ihracat geriledi, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,9 azaldı, ithalat %15,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat %15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat %8,3 azaldı, ithalat %3,5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,6, ithalat %20,3 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Kasım ayında %1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,9 oldu.

Dış ticaret açığı Kasım ayında %153,5 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %89,1 iken, 2020 Kasım ayında %76,2'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde %82,5 arttı

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %86,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,0'a geriledi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,5 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Kasım ayında imalat sanayinin payı %93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.
Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Kasım ayında ara mallarının payı %72,3, sermaye mallarının payı %14,8 ve tüketim mallarının payı %12,4 oldu. İthalatta, 2020 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %74,5, sermaye mallarının payı %14,4 ve tüketim mallarının payı %10,9 oldu.

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