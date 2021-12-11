Kasımda değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık başı çekti

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, kasım ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat bu dönemde 377,1 milyon dolar artarak 1 milyar 436,8 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Birleşik Krallık'ı, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Almanya izledi.

Kasım ayında, Türkiye'nin dış satımı, ABD'ye, 356,8 milyon dolar artarak 1 milyar 192,6 milyon dolara, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 336 milyon dolar artışla 515,9 milyon dolara, İtalya'ya 300 milyon dolar yükselerek 1 milyar 39,2 milyon dolara, Almanya'ya 271,6 milyon dolar artarak 1 milyar 618,5 milyon dolar dolara çıktı.

Birleşik Krallık'a ihracatta lokomotif sektör mücevher oldu

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a dış satımında en fazla ihracatı mücevher sektörü yaptı. Kasım ayında mücevher sektörü Birleşik Krallık'a 368,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 223,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 191,3 milyon dolarla elektrik-elektronik, 174,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 92,7 milyon dolarla çelik sektörü izledi.

Ülkeye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler ise mücevher, çelik, demir ve demir dışı metaller, mobilya kağıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları oldu.

Mücevher sektörünün ihracatı 362,5 milyon dolar, çelik sektörünün ihracatı ise 58,5 milyon dolar arttı.

Birleşik Krallık'a, demir ve demir dışı metaller sektörünün dış satımı 14,7 milyon dolar artarak 65,3 milyon dolara, mobilya kağıt ve orman ürünlerinin dış satımı 10,9 milyon dolar artışla 34 milyon dolara, makine ve aksamlarının dış satımı 8,7 milyon dolar yükselişle 31,5 milyon dolara çıktı.

Ülkeye, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren il İstanbul oldu. İstanbullu şirketler, kasım ayında Birleşik Krallık'a 805,1 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İstanbul'u, 138,5 milyon dolarla Kocaeli, 85,1 milyon dolarla Manisa, 75,6 milyon dolarla Bursa, 65,1 milyon dolarla İzmir izledi.

Değer bazında en fazla azalış Suudi Arabistan'da

Verilere göre, Türkiye'nin dış satımında kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan'a gerçekleşti.

Suudi Arabistan'a yapılan ihracat 94,2 milyon dolar azalarak 7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı, Marşal Adalarına 49,8 milyon dolar azalışla 3,2 milyon dolara, Slovenya'ya 43,2 milyon dolar azalarak 107,9 milyon dolara, Rusya Federasyonuna 42,4 milyon dolar gerileyerek 497,9 milyon dolara, Hong Kong'a 33 milyon dolar azalarak 73,4 milyon dolara indi.