banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü

Kasımda 21,5 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta bütün yıl boyunca yakalanan ivmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, “İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır” dedi.

Ekonomi 02.12.2021, 12:52 02.12.2021, 13:00
Kasımda 21,5 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta bütün yıl boyunca yakalanan ivmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, “İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, bir yanda aşılama sayesinde hafifletilen kısıtlamalarla ekonomi ve ticari faaliyetlerin canlandığını, diğer yanda ise tedarik zincirindeki bozulmaların ve hammadde kıtlıklarının ticaretin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini dile getirerek, “Bu doğrultuda artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeylerine çıkmış, Almanya ve İspanya gibi önemli Avrupa ekonomilerinde enflasyon son 30 yılın zirvesine ulaşmıştır” dedi.

Bakan Muş, Güney Afrika’da görülen Covid-19’un Omicron varyantına değinerek, “Yeni varyantın etkileri henüz netleşmemekle birlikte ülkelerin art arda sınırlarını kapatmaya başladığına şahit oluyoruz. Küresel çapta aşı eşitsizliği, bu küresel salgını sona erdirme ve Covid-19’dan düze çıkış bakımından dünyanın önündeki en büyük engeldir. Zaman, aşıları hızlı biçimde paylaşma, aşı üretiminin önündeki tüm engelleri kaldırma, aşıları adil biçimde dağıtma zamanıdır. İnşallah acil kullanım onayı için başvurusunu gerçekleştirdiğimiz yerli aşımız TURKOVAC ile bu aşı adaletsizliği ile mücadeleye ciddi katkı vereceğiz” dedi.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dış ticaret rakamlarının herkesin yüzünü güldürdüğünü ve yine ihracatın ekonominin itici gücü olmayı sürdürdüğünü ifade eden Bakan Muş, şunları söyledi:

“İhracatta yakalanan başarının da desteğiyle 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen ekonomimizde ikinci çeyrekte yüzde 22, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen yüzde 6,3’lük büyümeyi dikkate aldığımızda büyüme rakamımızda herhangi bir baz etkisinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır.”

21,5 milyar dolarlık kasım ayı ihracatı bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat olarak kaydedildi

İhracatta bütün yıl boyunca yakalanan ivmenin kasım ayında da devam ettiğine dikkati çeken Bakan Muş, ihracat rakamlarına dair şu bilgileri paylaştı:

“İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken, ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani bu veri de göstermektedir ki ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz.”

Kasımda ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 arttı

Bakan Muş, ithalatın ise kasım ayında 2020 yılı kasım ayına göre yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olduğunu, ocak-kasım dönemi ithalatının ise 2020’nin aynı dönemine göre 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Kasım ayında gerçekleşen 48,3 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğu bilgisini veren Muş, dış ticaret açığının ocak-kasım döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilediğini vurguladı. Kasım ayında hem ithalat hem de dış ticaret açığında enerji ithalatının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Muş, “Enerji hariç bakıldığında kasım ayında ithalatımız 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir” dedi.

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç 101,2 oldu

Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020’nin aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80’e ulaştığını belirten Muş, enerji hariç bu değerin yüzde 101,2 olarak kaydedildiğini belirtti. Muş, “Karşılama oranımız, ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8’e yükselmiş, enerji hariç yüzde 98,3 olmuştur” diye konuştu.

“İhracatımızdaki artışlar geçici değil, kalıcı”

Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tedarik ağı ile yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdığını ifade eden Muş, şöyle devam etti:

“Örneğin, 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla 2019 yılına göre AB’nin Uzak Doğu’dan ithalatı düşen bin 87 üründe Türkiye’nin AB’ye ihracatı 3,7 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolara ulaşmıştır. Benzer şekilde 2019 yılına göre ABD’nin Uzak Doğu’dan ithalatı düşen bin 146 üründe Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 1,5 milyar dolar artarak 3 milyar dolara ulaşmıştır. Aslında bu sonuçlar ihracatımızdaki artışın geçici değil, kalıcı olduğunu da göstermektedir.”

“Türkiye’de yatırımlar için hukuki güvencenin bulunmadığı yönündeki iddialar laf-ı güzaftır”

Türkiye’nin güçlü ve güvenilir bir tedarikçi pozisyonunda yeni yatırımlara ve yeni iş yapma modellerine kucak açtığına dikkati çeken Muş, “İçeride birileri siyasi saiklerle Türkiye’nin yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmadığını iddia etmektir. Dolayısıyla Türkiye’nin yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmadığı, Türkiye’de yatırımlar için hukuki güvencenin bulunmadığı yönündeki iddialar laf-ı güzaftır. Bunlar gerçeği yansıtmayan art niyetli söylemlerdir” dedi.

Bakan Muş, küresel ekonomide işleyişin bozulduğunu dile getirerek, “Böyle bir dönemde ülkemize yönelen yatırımlar Türkiye’nin yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz”

Bakan Muş, döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlara minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ettiklerine vurgu yaparak, “İşgücünün, emekçinin Türkiye’nin büyümesinden daha fazla pay alması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz” dedi.

Bakan Muş, çalışanları asla ve asla enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizerek, “Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin üretim gücünü daha da artıracak ve yatırım ortamını daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Bakan Muş’un konuşmasının ardından basın toplantısı TİM Başkanı İsmail Gülle’nin konuşması ile devam etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7