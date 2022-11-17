Kasım indirimlerinde sıra oyunlarda

İndirim haberiyle geçen Kasım ayında teknolojik ürünlerin ardından sıra oyunlara geldi.

Tüketicilerin beklediği Kasım-Aralık indirimleri farklı sektörlerde devam ediyor. Online pazarda elektronik ürünler, giyim, aksesuar ve birçok kategoride uygulanan indirimler, oyun sektörüne sıçradı.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, oyun tutkunları için ‘Dijital Kasım’ indirimlerini hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre Playstore’da 22 - 28 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında oyun severler birbirinden popüler oyunlara çeşitli ödeme imkânları ve yüzde 90’a varan indirim fırsatıyla sahip olacaklar.

Kullanıcıların ‘Dijital Kasım’ kampanyası hakkındaki tüm detaylara playstore.com adresi ve markanın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecekleri bildirildi.