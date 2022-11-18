Kasım indirimleri şimdide araç kiralamada

Kasım ve Aralık aylarında birçok sektörde uygulanan indirim kampanyaları araç kiralamada da uygulanmaya başlandı.

Sıfır araçlara erişimde yaşanan sıkıntılar kiralamaya olan talebi artırdı. Araç kiralama şirketleri Kasım ayında birçok sektörde uygulanan indirimleri kendi iş modellerine göre devreye almaya başladı. Araç kiralama alanında faaliyet gösteren Yolcu360’ın 24 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Efsane Yolcu360 Günleri’ni tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre indirimlerden yararlanmak için Yolcu360.com web sitesi ve Yolcu360 mobil uygulamasındaki kampanyalar sayfası üzerinden rezervasyon yapmak yeterli oluyor. Kampanya kapsamında yüzde 40 net indirim gerçekleşiyor. Öte yandan 24 - 27 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan kiralanan ve rezerve edilen araçlar 2023 yılı sonuna kadar kullanılabilecek.

110 ülkede aynı anda

2022 itibariyle global operasyona yönelik faaliyetlere hız veren şirket, küresel iş ortaklarının ve tüm dünyadaki misafirlerinin de söz konusu fırsatlardan yararlanmasını sağlayacak. Efsane Yolcu360 Günleri, 24 - 27 Kasım tarihleri arasında 110 ülkede aynı anda uygulanacak.