Kasım indirimleri elektronikte de başladı

Şahane Kasım indirimleri elektronik ürünlerde de fırsatlar sunuyor. MediaMarkt, 10 Kasım tarihine kadar elektronik ürünleri Kasım fırsatları kapsamında tüketiciyle buluşturacak.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Şahane Kasım fırsatlarına yeni ürünlerle devam ediyor. Marka, geçtiğimiz hafta başlattığı Şahane Kasım kampanyasına yeni ürünler ekledi. Marka, bugün başlattığı ve 10 Kasım tarihine kadar sürdüreceği kampanyasında seçili dizüstü bilgisayarlarda, televizyonlarda, kahve makinelerinde ve şarjlı diş fırçalarında tüketicilere fırsatlar sunacak.