Kasım ayında kartla 98 milyarlık harcama yapıldı

Kasım ayı değerlerinin elde edildiği 6, 13, 20 ve 27 Kasım haftalarında banka ve kredi kartı kullanılarak, sırasıyla, 23,7, 25,6, 23,9 ve 24,6 milyar TL tutarında işlem yapıldı. Adet olarak bakıldığında, ilgili haftalarda sırasıyla, 128, 141, 133 ve 127 milyon adet işlem kaydedildi. Böylece, Kasım 2020'de banka ve kredi kartı kullanılarak 97,7 milyar TL tutarında toplam 529 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Kasım 2020'de Banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Ekim 2020'ye kıyasla yüzde 16 azalırken, Kasım 2019'a kıyasla ise yüzde 1 arttı. Aynı dönemde işlem adedi ise aylık bazda yüzde 21, yıllık bazda yüzde 12 azalış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart - 29 Kasım 2019) göre kıyaslandığında, 13 Mart - 27 Kasım 2020'de yapılan harcamaların tutarı yüzde 11, işlem adedi ise yüzde 2 arttı.