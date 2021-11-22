Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Ocak 2004’ten bu yana ölçülen Tüketici Güven Endeksi, kasımda 71.1 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Endeks daha önceki en düşük seviyesini 79.3 ile Kasım 2008'de görmüştü. O tarihteki düşüşte küresel kriz endişeleri etkili olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı; Ekim ayında 76,8 olan endeks, Kasım ayında 71,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 56.1 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 60,7 iken, Kasım ayında %7,5 oranında azalarak 56,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 68.9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 75,6 iken, Kasım ayında %8,8 oranında azalarak 68,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 68.2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,2 iken, Kasım ayında %8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 91.4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ekim ayında 96,6 iken, Kasım ayında %5,4 oranında azalarak 91,4 oldu.

GEÇEN YIL HESAPLAMA DEĞİŞTİ

TÜİK, Tüketici Güven Endeksi hesaplamasında Eylül 2020'de değişikliğe gitti. “Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün (DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda” yapıldığı belirtilen değişiklikle daha önceden kullandığı dört alt endeksten ikisi olan 'işsiz sayısı beklentisi' ve 'tasarruf etme ihtimalini' hesaplamadan çıkardığını açıkladı. Çıkarılan endekslerin yerine 'geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu' ve 'gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi' endeksleri dikkate alındı. Böylece eski hesaplamayla Eylül'de 200 üzerinden 61.8 olması gereken endeks, yeni hesapla 82 olarak açıklanmıştı.