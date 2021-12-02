Kasım ayı ihracatında rekor! Yüzde 33,4'lük artış

Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı. İhracat yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar oldu.

İHRACATTA REKOR

Bakan Muş Kasım ayı ihracatında rekor kırıldığını açıkladı. İhracat yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar oldu.

Bakan Muş'un açıklamalarından derlenenler;

Artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatları tüm zamanların en üst seviyesine çıkmış, enflasyon da son 30 yılın üzerine çıkmıştır. Küresel çapta aşı eşitsizliği dünyanın önündeki en büyük engeldir. Zaman aşıları hızlı biçimde paylaşma ve engelleri kaldırma zamanıdır. Yerli aşımız Turkovac ile aşı adaletsizliğine ciddi biçimde son vereceğiz.

TARİHİ REKOR

İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız.

Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Gülle paylaşımında "Kasım ayıyla birlikte son 12 ayda 221 milyar dolar #ihracat gerçekleştirdik. Böylece yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları bir kez daha aştık." ifadelerini kullandı.