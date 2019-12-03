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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE, kasımda piyasa beklentilerinin altında, yüzde 0,38 artış gösterdi. Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon, kasımda baz etkisinin terse dönmesiyle tekrar çift haneye yükseldi: 10,56

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE, kasımda piyasa beklentilerinin altında, yüzde 0,38 artış gösterdi. Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon, kasımda baz etkisinin terse dönmesiyle tekrar çift haneye yükseldi: 10,56

03 Aralık 2019 Salı 13:47
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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyonu, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 0,7 artması beklenen TÜFE, yüzde 0,38 arttı. Yüzde 11'e çıkması beklenen yıllık enflasyon ise yüzde 10,56'ya yükseldi.

Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon, kasımda baz etkisinin terse dönmesiyle beklendiği gibi tekrar çift haneye yükselmiş oldu. Öte yandan TÜFE'de on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon (B) ise kasımda yüzde 9.9 artış gösterdi.

Aylık en yüksek artış giyimde

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en fazla artış alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,35, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,03, sağlık yüzde 13,85 ve lokanta ve oteller yüzde 13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,59 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 artış gerçekleşti.

Yurt içi ÜFE yüzde 0,08 düştü

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,68 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşüş, su temini sektöründe yüzde 0,19 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gazda

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 4,85 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1,80 ile ana metaller, yüzde 1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 3,48, gıda ürünleri yüzde 1,48, içecekler yüzde 1,31 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0,60 ile ara malında gerçekleşti.

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