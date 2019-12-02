Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayında gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi kasım ayında 16,21 milyar dolarlık ihracat, 18,17 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu veriler ışığında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 1,14 düşüş; ithalatta ise 11,44 artış yaşandı. Kasımda dış ticaret açığı ise yaklaşık 1,95 milyar dolar oldu.

Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, kasım ayı toplam dış ticaret hacmi yüzde 5,13 artarak 34 milyar 380 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise kasımda yüzde 89,25 oldu.

11 aylık dış ticaret açığı yüzde 51,8 düştü



2019 yılı Ocak-Kasım döneminde İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 oranında artarak 165 milyar 67 milyon dolar olurken, İthalat ise yüzde 11,29 oranında azalarak 190 milyar 229 milyon dolara geriledi. 11 aylık dış ticaret açığı ise, yüzde 51,8 oranında düşerek geçen sene aynı dönemdeki 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi.

En fazla tüketim malları ihracatı yapıldı

ÖTS'ye göre, kasımda en fazla ihracat "tüketim malları" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 853 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 694 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" ve 1 milyar 829 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "tüketim malları" grubunda 7 milyar 99 milyon dolar, "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 80 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 908 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, kasımda en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 336 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 432 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 853 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" izledi.

GTS'ye göre kasımda en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 394 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 528 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 938 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 358 milyon dolar ve ÖTS'ye göre 3 milyar 394 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Almanya'ya

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla Irak ve 948 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 61 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 787 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 639 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 385 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 956 milyon dolarla Irak ve 916 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 988 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 771 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 545 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idarelerince kasımda tahsil edilen vergiler, 14 milyar 421 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Kasım ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 856 bin 337, ticari işletme sayısı 727 bin 951, şube sayısı 208 bin 788, anonim şirket sayısı 136 bin 443, kooperatif sayısı 36 bin 134, kolektif şirket sayısı 35 bin 715, komandit şirket sayısı bin 778 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 3 bin 146, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 926 bin 345 olarak hesaplandı.