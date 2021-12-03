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Kasım 2021 enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım 2021 enflasyon rakamlarına kilitlenmişti. TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Ekonomi 03.12.2021, 10:17 03.12.2021, 10:21
Kasım 2021 enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyonu için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama az önce geldi. Enflasyon kasımda yıllık yüzde  21,31 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı:

Enflasyon Kasım'da yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Bu rakamlarla enflasyon 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ ?

AA Finans'ın, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ve beklenti anketinden " Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artış" bekleniyordu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyordu.

EKİM AYINDA NE OLMUŞTU ?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

 İŞTE TÜİK'TEN YAPILAN KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLAMASI

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %21,31, aylık %3,51 arttı
 
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
 
Yıllık en düşük artış %5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu.
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2021

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

 Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve %0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu.
 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2021

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %19,75, aylık %3,22 arttı

 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

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